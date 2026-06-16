Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yılanlara fısıldayan adam: Koluna dolanan 2 dev yılanı saklandıkları delikten böyle çıkardı

'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, diyaliz hastası ailenin evine girmeye çalışan 2 karayılanı dakikalar içinde saklandığı delikten çıkardı.

Yılanlara fısıldayan adam: Koluna dolanan 2 dev yılanı saklandıkları delikten böyle çıkardı

Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası olan ailenin evinde bulunan bir deliğe 1,5 metre uzunluğunda 2 karayılan girdi.

Yılanlara fısıldayan adam: Koluna dolanan 2 dev yılanı saklandıkları delikten böyle çıkardı 1

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yılanı gören yaşlı ev sahibi, durumu itfaiye ekipleri ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer'e bildirdi. Kısa sürede diyaliz hastası olan ailenin evine gelen itfaiye ekipleri ve Yılancı Kemal, dakikalarca süren mücadelenin ardından yılanları saklandığı delikten hiçbir aparat kullanmadan yakaladı.

Yılanlara fısıldayan adam: Koluna dolanan 2 dev yılanı saklandıkları delikten böyle çıkardı 2

Görüntülerde; evin dışında bulunan delikte olan yılanları çıkartma mücadelesi ve karayılanların koluna dolanmasına rağmen sakin olan Başer'in o anları kameraya yansıdı.

Kamerayla kaydedilen görüntüler izleyenleri ürkütse de Yılancı Kemal, yakaladığı 2 yılanı da insanlardan uzakta doğaya bıraktı.

Yılanlara fısıldayan adam: Koluna dolanan 2 dev yılanı saklandıkları delikten böyle çıkardı 3

"BU YETİŞKİN BİR KARAYILAN VE 1,5 METRE CİVARINDA OLUP KOLUMA İYİ DOLANDI"

Evin dışında bulunan delikte yakaladığı 2 karayılanı doğaya salan Kemal Başer, "İki karayılan, bir evin arkasında bulunan delikten oraya girmiş. Bir karayılanı çıkarmaya bayağı uğraştık. Birini çıkarmaya uğraşırken delikte diğer karayılanı da fark ettim. Bunu sağ salim çıkarttık ve arkasından bunu aldım. Bu yetişkin bir karayılan ve 1,5 metre civarında olup koluma iyi dolandı. Bu da 1 metre yok ama çok daha uysal. Deri değiştirmeye yakın bir tür. Şimdi bunları insanlardan uzak bir doğaya bırakacağız. İkisini birden bırakacağım. Onları ayırmıyorum ve aynı delikteydiler. Bu bölgede engerek de var. Karayılan engerekleri avlar. Karayılan, zehirsiz ve zararsız bir türdür. Doğamız için çok önemli bir tür. İnsana zararı yok, faydası var" ifadelerini kullandı.

Yılanlara fısıldayan adam: Koluna dolanan 2 dev yılanı saklandıkları delikten böyle çıkardı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suyu 'mükemmel kalitede' çıktı! O ilçede kirli deniz yokSuyu 'mükemmel kalitede' çıktı! O ilçede kirli deniz yok
Dış basın bu Türk'ü konuşuyor: Kanada'da korku saldı!Dış basın bu Türk'ü konuşuyor: Kanada'da korku saldı!

Anahtar Kelimeler:
Hatay yılan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.