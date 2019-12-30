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  4. Yılbaşı akşamı ağzınızı tatlandıracak 6 efsane tatlı

Yılbaşı akşamı ağzınızı tatlandıracak 6 efsane tatlı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

2020'ye tatlı bir giriş yapmak isteyenler bu 6 tatlı tarifimizden birini mutlaka denemeli! Muazzam bir yılbaşı sofrasını taçlandıracak tatlılar sizler için geliyor, geri sayım başlasın :)

Yılbaşı akşamı ağzınızı tatlandıracak 6 efsane tatlı

Yeni yılı her zaman keyifli, huzurlu ve bol lezzetli bir şekilde karşılamak isteriz ki tüm yıl o şekilde devam etsin. Bu inanç ne kadar gerçekleşiyor bilinmez ama biz bu yıl sonunu da lezzetli ve tatlı bir şekilde kapatmak isteyenlerdeniz :) Sizler için 6 enfes Mynet Yemek tarifi hazırladık sevgili okur. Hepsine lezzet garantisi veriyor ve kaldığımız yerden yemeye devam ediyoruz!

FIRINDA AYVA TATLISI

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Tam zamanıyken yıl sonu için ayva tatlısı hazırladık. Bu sefer pişirme tekniğini biraz değiştirdik ve tadına doyamadık. Fırın poşetinde pişen ayva tatlısı tadından önce rengiyle de masanın havasını değiştirecek. Tarifin detayları için tıklayın.

MUZLU MİNİ PASTA

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Ben fazla kaçırmayayım diyenlerdenseniz porsiyon kontrolü yapabileceğiniz muzlu mini pastaları deneyebilirsiniz. Pofuduk bir pasta isteyenler için muzlu mini pasta tarifi geliyor, tıklayın.

HİNDİSTAN CEVİZLİ ETİMEK

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Klasik etimek tatlısının lezzetini ikiye katladık. Yılbaşı akşamına yakışır bir tatlı hazırladık, misafirlerinizden tam not alma garantili bir pasta oldu! Tarifin detayları için tıklayın.

PORTAKALLI MOZAİK PASTA

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İsmi eski ama aroması son derece yeni! Bildiğiniz tüm mozaik pasta tariflerini unutun. İşte karşınıda portakallı mozaik pasta, tıklayın.

SAN SEBASTİAN CHEESECAKE

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Son dönemlerin en popüler tatlılarından olan San Sebastian cheesecake, lezzetiyle gözlerden kalp çıkarmaya yetiyor! 2019 yılının en popüler tatlısıyla kapanış yapmak için tarife tıklayın.

ŞAM TATLISI

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Tarihi eski olan şam tatlısı, zamanın sokakta satılan tatlı türlerinden biriydi. Klasik ama lezzetli bir tatlı tercih etmek istiyorsanız Şam tatlısı size göre! Tarifin detayları için tıklayın.

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