Yılbaşı akşamı ağzınızı tatlandıracak 6 efsane tatlı

Yeni yılı her zaman keyifli, huzurlu ve bol lezzetli bir şekilde karşılamak isteriz ki tüm yıl o şekilde devam etsin. Bu inanç ne kadar gerçekleşiyor bilinmez ama biz bu yıl sonunu da lezzetli ve tatlı bir şekilde kapatmak isteyenlerdeniz :) Sizler için 6 enfes Mynet Yemek tarifi hazırladık sevgili okur. Hepsine lezzet garantisi veriyor ve kaldığımız yerden yemeye devam ediyoruz!

FIRINDA AYVA TATLISI



Tam zamanıyken yıl sonu için ayva tatlısı hazırladık. Bu sefer pişirme tekniğini biraz değiştirdik ve tadına doyamadık. Fırın poşetinde pişen ayva tatlısı tadından önce rengiyle de masanın havasını değiştirecek. Tarifin detayları için tıklayın.

MUZLU MİNİ PASTA



Ben fazla kaçırmayayım diyenlerdenseniz porsiyon kontrolü yapabileceğiniz muzlu mini pastaları deneyebilirsiniz. Pofuduk bir pasta isteyenler için muzlu mini pasta tarifi geliyor, tıklayın.

HİNDİSTAN CEVİZLİ ETİMEK



Klasik etimek tatlısının lezzetini ikiye katladık. Yılbaşı akşamına yakışır bir tatlı hazırladık, misafirlerinizden tam not alma garantili bir pasta oldu! Tarifin detayları için tıklayın.