Yılbaşı akşamı ağzınızı tatlandıracak 6 efsane tatlı

Yeni yılı her zaman keyifli, huzurlu ve bol lezzetli bir şekilde karşılamak isteriz ki tüm yıl o şekilde devam etsin. Bu inanç ne kadar gerçekleşiyor bilinmez ama biz bu yıl sonunu da lezzetli ve tatlı bir şekilde kapatmak isteyenlerdeniz :) Sizler için 6 enfes Mynet Yemek tarifi hazırladık sevgili okur. Hepsine lezzet garantisi veriyor ve kaldığımız yerden yemeye devam ediyoruz!
Tam zamanıyken yıl sonu için ayva tatlısı hazırladık. Bu sefer pişirme tekniğini biraz değiştirdik ve tadına doyamadık. Fırın poşetinde pişen ayva tatlısı tadından önce rengiyle de masanın havasını değiştirecek. Tarifin detayları için tıklayın.
Ben fazla kaçırmayayım diyenlerdenseniz porsiyon kontrolü yapabileceğiniz muzlu mini pastaları deneyebilirsiniz. Pofuduk bir pasta isteyenler için muzlu mini pasta tarifi geliyor, tıklayın.
Klasik etimek tatlısının lezzetini ikiye katladık. Yılbaşı akşamına yakışır bir tatlı hazırladık, misafirlerinizden tam not alma garantili bir pasta oldu! Tarifin detayları için tıklayın.
İsmi eski ama aroması son derece yeni! Bildiğiniz tüm mozaik pasta tariflerini unutun. İşte karşınıda portakallı mozaik pasta, tıklayın.
Son dönemlerin en popüler tatlılarından olan San Sebastian cheesecake, lezzetiyle gözlerden kalp çıkarmaya yetiyor! 2019 yılının en popüler tatlısıyla kapanış yapmak için tarife tıklayın.
Tarihi eski olan şam tatlısı, zamanın sokakta satılan tatlı türlerinden biriydi. Klasik ama lezzetli bir tatlı tercih etmek istiyorsanız Şam tatlısı size göre! Tarifin detayları için tıklayın.
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