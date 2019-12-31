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  4. Yılbaşı akşamı TV'de ne var? İşte 2020 yılbaşı programları! 31 Aralık 2019 Salı TV yayın akışları

Yılbaşı akşamı TV'de ne var? İşte 2020 yılbaşı programları! 31 Aralık 2019 Salı TV yayın akışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 03:36 | Son Güncelleme

TV kanalları 31 Aralık 2019 Salı akşamı yılbaşı özel programlarını ekrana sürecek. Peki 2020 yılbaşı özel programları neler? O Ses Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Güldür Güldür Show, Kim Milyoner Olmak İster, Yaparsın Aşkım programları yılbaşı özel bölümleriyle ekranda olacak. İşte 2020 yılbaşı akşamı kanal kanal televizyondaki programlar ve yayın akışları.

Yılbaşı akşamı TV'de ne var? İşte 2020 yılbaşı programları! 31 Aralık 2019 Salı TV yayın akışları

Televizyon kanalları yılbaşı akşamını evlerinde geçirecek olanlar için özel yayın akışı ve programlar hazırladı. 2020 yılbaşı akşamı televizyon kanalları yılbaşı özel yayınlarıyla ekranlarda olacak. Peki 31 Aralık 2019 Salı yılbaşı akşamı hangi kanalda neler var?

O SES TÜRKİYE'DE ÜNLÜ İSİMLER YARIŞACAK

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye'nin 2020 yılbaşı özel gecesinde ünlü isimler yarışacak.

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TV8'de 20.00'de başlayacak olan O Ses Türkiye yılbaşı bölümü, yeni yılın ilk saatlerine kadar sürecek.
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O Ses Türkiye'nin özel bölümünde, Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar sahneye çıkacak.

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KANAL D’DE 2020 YILBAŞI AKŞAMI NELER VAR?

Kanal D’nin 2020 yılbaşı akşamı özel programı Çok Güzel Hareketler 2 olacak. BKM’nin 25. yılında Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, doğdukları sahnede Mükremin’in rüyasında buluşacak. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak Bir Demet Tiyatro’yu oynaması Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı bölümünü unutulmaz kılacak.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yılbaşı özel bölümüne Afili Aşk’ın başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray konuk olacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’ bölümü, İbrahim Büyükak’ın sunumuyla başlayacak. İlk skeç Erkek Yurdu’nda Oğuzhan Koç; Semtsel Dönüşüm skecinde Eypio izleyici karşısına çıkarken; Yılbaşı Çevirmesi’nde Afili Aşk dizisinin oyuncuları Burcu Özbek ve Çağlar Ertuğrul rol alacak.

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Gülben Ergen, 15 yıl aradan sonra “dadı” karakteri olarak ekranda olacak. Mahalle Katkısı skecinde ise izleyici Ersay Üner ve Anadolu Ateşi ile hem gülecek hem eğlenecek.

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YAPARSIN AŞKIM YILBAŞI BÖLÜMÜNDE ÜNLÜ İSİMLER KONUK OLACAK

İlker Ayrık'ın sunduğu Fox'un sevilen yarışma programı Yaparsın Aşkım, 31 Aralık Salı 2019 yılbaşı akşamı özel bölümüyle ekranda olacak. Fox'un 2020 yılbaşı ekranındaki özel programı Yaparsın Aşkım'da bu defa ünlü isimler yarışacak.

Erdal Özyağcılar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hande Soral ve Ayça Erturan Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı özel bölümünde konuk olarak yarışacak. Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel bölümü 31 Aralık akşamı saat 20:00’da FOX TV ekranlarında olacak.

Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel (2)

SHOW TV YILBAŞI ÖZEL YAYIN AKIŞI

Güldür Güldür Show ile yeni yıl coşkusu Show TV’de olacak. 31 Aralık Salı saat 12.30’da Kuaförüm Sensin, 16.00’da Yılbaşı Sürprizi ve 20.00’de Güldür Güldür Show, Show TV ekranlarında olacak. 00.30'da ise Klip Show yayınlanacak.

STAR TV – NTV YILBAŞI YAYIN AKIŞI ÖZEL PROGRAMLARI

Star Tv’de 31 Aralık 2019 gecesi Simge Fıstıkoğlu sunumu ile ekranlara gelecek olan eğlenceli bir program yayınlanacak. NTV ile ortak yaynlanacak programda ‘Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti’albümünde Fikret Şenses şarkıları seslendirilecek. Sezen Aksu, Buray, Rafet El Roman, Şevval Sam, Fatma Turgut, Manga, Haktan, Nalan, Tuğba Özerk, Evrencan Gündüz, Serel Yereli, ve Cem Yenel gibi ünlü isimler sahnede yer alacak.

ATV'DE KİM MİLYONER OLMAK İSTER 2020 YILBAŞI BÖLÜMÜ

ATV ekranlarında 31 Aralık Salı 2019 yılbaşı yayın akışında, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü yer alacak. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü Salı akşamı 20.00’de ATV’de olacak.

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