Yılbaşı akşamı TV'de ne var? İşte 2020 yılbaşı programları! 31 Aralık 2019 Salı TV yayın akışları

Televizyon kanalları yılbaşı akşamını evlerinde geçirecek olanlar için özel yayın akışı ve programlar hazırladı. 2020 yılbaşı akşamı televizyon kanalları yılbaşı özel yayınlarıyla ekranlarda olacak. Peki 31 Aralık 2019 Salı yılbaşı akşamı hangi kanalda neler var?

O SES TÜRKİYE'DE ÜNLÜ İSİMLER YARIŞACAK

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye'nin 2020 yılbaşı özel gecesinde ünlü isimler yarışacak.

TV8'de 20.00'de başlayacak olan O Ses Türkiye yılbaşı bölümü, yeni yılın ilk saatlerine kadar sürecek.



O Ses Türkiye'nin özel bölümünde, Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar sahneye çıkacak.

KANAL D’DE 2020 YILBAŞI AKŞAMI NELER VAR?

Kanal D’nin 2020 yılbaşı akşamı özel programı Çok Güzel Hareketler 2 olacak. BKM’nin 25. yılında Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, doğdukları sahnede Mükremin’in rüyasında buluşacak. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak Bir Demet Tiyatro’yu oynaması Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı bölümünü unutulmaz kılacak.