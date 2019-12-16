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Yılbaşı çekilişine günler kala gündem olan iddia için açıklama!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, son günlerde gündeme taşınan “büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı” iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Yılbaşı çekilişine günler kala gündem olan iddia için açıklama!

Milli Piyango İdaresi tarafından büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği 37 milyona yakın bilet satışa sunuldu. Son günlerde ise büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı iddiası gündeme taşındı.

"İŞTİRAKÇİLERİMİZE, TALİHLİLERİMİZE İKRAMİYE ÖDEMEDİĞİMİZ HİÇBİR ÇEKİLİŞ YOK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, iddiaların doğruluk payı olmadığını belirterek, “Son 18 çekilişimiz içerisinde iştirakçilerimize, talihlilerimize ikramiye ödemediğimiz hiçbir çekiliş yok. 2019 yılı, 32 tane çekiliş yaptık bugüne kadar ve bu 32 çekilişte sadece 3 çekilişte isabet eden, büyük ikramiyeye isabet eden numaralar idareye kaldı ve bunlar da bu 80 milyon liralık ikramiye oranının içerisine aktarıldı" dedi.

Öte yandan, Uçar, “büyük ikramiyenin satılan bilete çıkana kadar çekişleri devam ettirme zorunluluğunun” yasal olarak yalnızca yılbaşı çekilişinde geçerli olduğunu belirtti.

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Okuyucu Yorumları 104 yorum
özelleştirmeden sonra güven kalmadı zaten, bilet alan enayi artık çok net.
evet doğru diyecek haliniz yok tabi
hayatınız yalan be
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