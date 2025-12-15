Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Hazırlanan listede Türk mutfağı büyük başarıya imza attı. Antakya künefesi dünyanın en iyi tatlısı seçilirken, Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma da ilk 10’a girerek Türkiye’yi zirveye taşıdı.
Listenin birincisi, lezzeti ve ustalığıyla dünya çapında ün kazanan Antakya Künefesi oldu. Hatay mutfağının simgesi olan künefe, çıtır kadayıfı ve uzayan peyniriyle rakiplerini geride bıraktı.
Türkiye’nin bir diğer gururu Gaziantep Baklavası, listede 5. sırada yer aldı. İncecik yufkası ve bol fıstığıyla bilinen baklavayı, 6. sıradaki Fıstıklı Sarma takip etti. Böylece Türk tatlıları ilk 10’da üç lezzetle temsil edildi.
Taste Atlas’ın ilk 100 tatlı listesinde Türkiye’den başka lezzetler de bulunuyor:
21. sırada: Dondurma
45. sırada: Fırın Sütlaç
70. sırada: Kazandibi
77. sırada: Baklava
Bu sonuçlar, Türk tatlı kültürünün çeşitliliğini ve dünya çapındaki beğenisini bir kez daha ortaya koydu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum