Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı yorumları ve eleştirmen puanlarına göre dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Listede Türk mutfağının eşsiz lezzetleri öne çıktı. İlk 10’a 3 Türk tatlısı girdi. İşte Dünyanın en iyi tatlıları…

Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde
Sedef Karatay

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Hazırlanan listede Türk mutfağı büyük başarıya imza attı. Antakya künefesi dünyanın en iyi tatlısı seçilirken, Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma da ilk 10’a girerek Türkiye’yi zirveye taşıdı.

ZİRVENİN SAHİBİ: ANTAKYA KÜNEFESİ

Listenin birincisi, lezzeti ve ustalığıyla dünya çapında ün kazanan Antakya Künefesi oldu. Hatay mutfağının simgesi olan künefe, çıtır kadayıfı ve uzayan peyniriyle rakiplerini geride bıraktı.

Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde 1

BAKLAVA VE FISTIKLI SARMA İLK 10’DA

Türkiye’nin bir diğer gururu Gaziantep Baklavası, listede 5. sırada yer aldı. İncecik yufkası ve bol fıstığıyla bilinen baklavayı, 6. sıradaki Fıstıklı Sarma takip etti. Böylece Türk tatlıları ilk 10’da üç lezzetle temsil edildi.

Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde 2

Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde 3

LİSTEDE YER ALAN DİĞER TÜRK TATLILARI

Taste Atlas’ın ilk 100 tatlı listesinde Türkiye’den başka lezzetler de bulunuyor:

21. sırada: Dondurma

Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde 4

45. sırada: Fırın Sütlaç

Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde 5

70. sırada: Kazandibi

Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde 6

77. sırada: Baklava

Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı! Künefe dünyanın zirvesinde 7

Bu sonuçlar, Türk tatlı kültürünün çeşitliliğini ve dünya çapındaki beğenisini bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYANIN EN İYİ TATLILARI: İLK 20

  1. Antakya Künefesi – Türkiye
  2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere
  3. Gelato al Pistacchio – İtalya
  4. Strudel di Mele – İtalya
  5. Gaziantep Baklavası – Türkiye
  6. Fıstıklı Sarma – Türkiye
  7. Tembleque – Porto Riko
  8. Crêpes Sucrées – Fransa
  9. Tinginys – Litvanya
  10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz
  11. Cremolada – Peru
  12. Kladdkaka – İsveç
  13. Pavê – Brezilya
  14. Pisang Goreng – Endonezya
  15. Carlota de Limón – Meksika
  16. Vánoční Cukroví – Çekya
  17. Nutella Crêpes – Fransa
  18. Bambalouni – Tunus
  19. Kunāfah – Mısır
  20. Soufflé au Chocolat – Fransa
