Yılbaşı gecesi evinizi şenlendirecek oyunlar!

Hepimiz eski yıla güle güle, yeni yıla merhaba demeye hazırlandığımız şu günlerde, akıllarda tek soru var: Yılbaşı gecesi ne yapacağız?
Belli bir kesim yılbaşını dışarda kalabalıklar arasında kutlamayı seçerken diğer bir kesim de evde ailesiyle ya da arkadaşlarıyla olmayı tercih ediyor. Peki, yılbaşı gecesi hem evde olup hem de sıkılmamak için neler yapabilirsiniz? İşte tam da bu durumda, sizlere çok güzel önerilerimiz var.
Evde yılbaşı kutlayanlar bilir ki bir yerden sonra durum ya tombalaya ya da çerez, meyve, pasta eşliğinde televizyondaki programlara kilitlenmeye döner. Ancak tüm aileyi içine katıp eğlendirecek başka seçenekler de yok değil.
Yılbaşı gecesini evde geçirip klasik aktivitelerden sıkıldıysanız hem sizleri güldürecek hem de eğlendirecek kutu oyunlarını tercih edebilirsiniz. Üstelik indirimli fiyatlarla...
Dünyanın en sevilen emlak ticareti oyunu Monopoly, herkese oyunda bile olsa emlak kralı olma şansı veriyor. Siz de piyonunuzu seçin, Başlangıç noktasına yerleştirin ve hayallerinizdeki servete kavuşmak için mülkler satın alın, satın, anlaşmalar yapın. Unutmayın, zirvede sadece bir kişiye yer var!
Mülkler satın alın, satın, anlaşmalar yapın. Mülklerinize ev ve oteller kurun. Şans ve Kamu Fonu kartları her şeyi değiştirebilir. 2-6 oyuncu ile oynanabilecek bu oyun ile yılbaşı gecenize renk katabilirsiniz.
Gençler arasında bir oyun fenomeni olan Tabu’da 1000'den fazla soru kelimesi yer alıyor. Tabu, Oyun Değiştirme Zarı ile 5 farklı şekilde oynanabiliyor; yasak kelimeleri kullanmadan en çok kelimeyi anlatmayı başaran takım oyunu kazanıyor. 1000'den fazla soru kelimesi.
Oyun Değiştirme Zarı ile 5 farklı oyun alternatifi. 4 veya daha fazla oyuncu ile oynama imkanı sağlayan bu oyunla yılbaşında kahkaha dolu bir gece yaşabilirsiniz.
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