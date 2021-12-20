Yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek mis gibi Gingerbread Kurabiye Tarifi!

Aralık ayına girmemizle birlikte yılbaşı için geri sayım başladı. Kimileri yılbaşı ruhunu hediyelerinde, ev süslemelerinde veya kıyafetlerinde gösterirken kimileri de bu büyülü atmosferi yemek sofralarına yansıtır. Sevdiklerinizle birlikte aynı sofrada yeni yıl ruhuna uygun yemeklerle keyifli saatler geçirmeyi planlıyor olabilirsiniz. Ancak yılbaşı sofraları için ana yemek kadar tatlı tarifleri de önemli. Peki, yeni yıl ruhuna uygun bir tatlı tarifine mi ihtiyacınız var? İşte, hem yılbaşı temasına uygun hem lezzetli Gingerbread Kurabiye Tarifi.

GİNGERBREAD KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı esmer şeker

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

2 adet yumurta (soğuk olması önerilir)

1/2 çay bardağı pekmez

2 yemek kaşığı bal

1/2 tatlı kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

Çay kaşığının ucuyla karanfil

4 veya 4.5 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

İsteğe bağlı olarak pudra şekeri veya pasta süsleme malzemeleri

HAZIRLANIŞI