Yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek mis gibi Gingerbread Kurabiye Tarifi!

Aralık ayına girmemizle birlikte yılbaşı için geri sayım başladı. Kimileri yılbaşı ruhunu hediyelerinde, ev süslemelerinde veya kıyafetlerinde gösterirken kimileri de bu büyülü atmosferi yemek sofralarına yansıtır. Sevdiklerinizle birlikte aynı sofrada yeni yıl ruhuna uygun yemeklerle keyifli saatler geçirmeyi planlıyor olabilirsiniz. Ancak yılbaşı sofraları için ana yemek kadar tatlı tarifleri de önemli. Peki, yeni yıl ruhuna uygun bir tatlı tarifine mi ihtiyacınız var? İşte, hem yılbaşı temasına uygun hem lezzetli Gingerbread Kurabiye Tarifi.
MALZEMELER
1 su bardağı esmer şeker
100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
2 adet yumurta (soğuk olması önerilir)
1/2 çay bardağı pekmez
2 yemek kaşığı bal
1/2 tatlı kaşığı zencefil
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket kabartma tozu
Çay kaşığının ucuyla karanfil
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
İlk olarak oda ısısındaki tereyağı ile esmer şekeri bir kaba alın ve mikser yardımıyla çırpmaya başlayın. Karışım krema kıvamı alana kadar çırpma işlemine devam edin.
Daha sonra un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla bir süre daha karıştırın.
Un ve kabartma tozunu ayrı bir kap içerisine eleyin ve karışıma ekleyin.
Hamur karışımının daha iyi şekil alabilmesi için 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Buzdolabında dinlenen ve soğuyan hamuru un serptiğiniz tezgaha alın ve 2 cm kalınlığında açın.
Ardından kurabiye kalıpları ile istediğiniz gibi şekil verin.
Fırın kağıdı serili tepsiye kurabiye hamurlarını aralıklı olarak dizin.
Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında ortalama 15 dakika kurabiyeleri pişirin.
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