YEMEK

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

Yılbaşı denince hepimizin aklına çeşit çeşit lezzetlerin sunulduğu rengarenk masalar geliyor. Fakat yeni yılın ilk gününü kötü hatırlamamak için yılın son gününde beslenme sınırını aşmamak gerekiyor. Mide sınırlarının üstüne de çıkmamaya özen göstermek, mide sağlığı için büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, yılbaşı sofranızı sağlıklı ve keyifli bir menüyle donatmanın sırlarını veriyor.

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata

Aç kalmak, yılbaşında yaşanan aşırı beslenmenin zararlarını önlemez

yılbaşı

Yılbaşı beslenmesi konusunda en sık yapılan hataların başında, yeni yıl gecesi doyasıya yiyip içebilmek için tüm günü aç geçirmek geliyor. Fakat istediğiniz kadar aç kalın, yılbaşı akşamı yaşanacak aşırı beslenmenin zararlarını engelleyemezsiniz. Hatta uzun açlık, yediğiniz yemeklerin midenize oturmasına ve sizi rahatsız etmesine yol açabilir. Daha da mühimi, hepsi vücutta yağ olarak depolanabilir. Bu nedenle yılbaşı sofrasında kontrollü beslenebilmek için yılın son gününde yeterli ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir.

İştah kabartan sofralar hazımsızlık ve şişkinliğe yol açar

Yılbaşı sofrasında tüketilen yemeklerde sınır aşıldığında hazımsızlık, gaz sıkışması, şişkinlik, ishal, mide bulantısı, reflü, tansiyon, kalp sıkışması, hatta kalp kriziyle dahi karşılaşılabilir. Bu nedenle yemek çeşitliliği ile göz dolduran ve iştah kabartan sofralardan ziyade, daha sağlıklı yemeklerin bulunduğu masalar kurulmaya çalışılmalıdır. Herhangi bir sağlık problemi olan ve diyet uygulayan hastaların ise yılbaşı sofrasında kendi diyetlerine en uygun yiyecekleri kontrollü şekilde tüketmeleri gerekecektir. Çünkü yılbaşı sofralarında asıl amaç yemek içmek değil, eğlenmek ve hoş sohbetler olmalıdır.

Ağır başlangıçlar, yemeğin dengesini sarsabilir

avokado (2)

Yılbaşı sofrasında en fazla dikkat edilmesi gereken kısım başlangıçlar olmalıdır. Başlangıçlar ne kadar hafif ve sağlıklı olursa yemeğin enerji dengesi de o kadar sağlanmış olacaktır. Çünkü sağlıklı tercihler ile yemeğe başlandığında ilerleyen saatlerde de daha bilinçli tercihler yapılacaktır. Başlangıçlara alternatif olarak; 1 bardak limon suyu içine salatalık, limon, kereviz sapı ve ayva dilimleri koyulabilirsiniz. Yoğurt veya avokado ile yapılan bir dipsosa batırabileceğiniz taze sebzeler de sağlıklı ve besleyici olacaktır. Ayrıca sofraya şarküteri ve kabuklu deniz ürünleri yerine peynir, hindi füme ve taze sebzelerin koyulması daha sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır.

Mayonezli ve yağlı soslu salatalar kalori alımını arttırır

mayonez

Yılbaşı sofrası oldukça dolu olacağından en azından salatalara hazır mayonezli, yağlı soslar yerine, kendiniz hazırlayabileceğiniz yağ limon ve sirke karışımı eklemeniz kalori alımını daha aza çekecektir. Zeytinyağlılardan oluşan birkaç çeşit de tüm gönülleri fethedecektir. Çünkü zeytinyağlılar, hem sağlıklı hem doyurucu hem de hafif bir sofranın en temel unsurudur.

Çorba, pilav ve makarna tüketimi karbonhidrat yüklemesini tetikler

pilav

Ana yemeklerde çok fazla tercih edilen çorba, pilav, makarna ve ekmek gibi karbonhidrat grubunun özellikle yılbaşı akşamında bir arada tüketilmemesi gerekir. Unutulmamalıdır ki bu karbonhidratların hepsi ekmek grubuna dahildir. Yani ekmek tüketilmese dahi çorba, pilav ve makarna fazlaca ekmek yerine geçecektir. İlla tüketilecekse, yalnızca birini küçük miktarlarda tercih etmek yeterli olacaktır. Yılbaşı sofralarının klasikleşen tercihi hindi eti, hem kolesterolünün düşük hem de sindiriminin kolay olması sebebiyle oldukça yerinde bir seçimdir. Hindiye alternatif olarak yine oldukça sağlıklı olan tavuk veya balık eti de tercih edilebilir.

Şerbetli ve şekerli ağır tatlılar hastalıklara davetiye çıkarır

Yılbaşı sofralarının en merakla beklenen grubunu tatlılar oluşturur. Fakat yeni yıl gecesinde şerbetli ve ağır şekerli tatlılar yerine göz doldurucu süslemelerle sunulabilecek hafif tatlılar tercih edilmelidir. Cevizli kabak, fıstıklı ayva veya armut tatlılarının yanı sıra sütlaç ve kazandibi gibi sütlü tatlı seçenekleri değerlendirilebilir.

Çerez tüketimini abartmayın

kuryemiş

Yılbaşında en fazla tüketilen gruplardan biri de çerezlerdir. Çerez tüketiminde aşırıya kaçmamak için küçük bir tabağa yeterli ölçüde çerez almak kontrolü sağlamanıza yardımcı olacaktır. Çerez ölçüsünü ise 5 badem, 5 fındık, 5 Antep fıstığı, 2 ceviz, 10 kuru üzüm ve 1 yemek kaşığı beyaz leblebi ile belirleyebilirsiniz.

Alkollü içecekler vücut sistemini yorar

Yılbaşı sofralarını oluşturan gruplardan bir diğeri de içeceklerdir. Bu gecede meşrubat tarzı içecekler tüketilecekse şekersiz olanlar tercih edilmelidir. Evde yapacağınız limonata ve taze meyve suları ise en uygun tercihler olacaktır. Çünkü şekerli, gazlı ve çay - kahve gibi kafeinli içecekler vücutta ödem oluşumuna yol açacaktır. Ödem problemi olanlar ise bitki çaylarını tercih ederse daha rahat bir yeni yıl gecesi geçirebilir. Alkollü içeceklerse yılbaşı gecesinde vücut sistemini oldukça zorlayacaktır. Alkol miktarını mümkün olduğunca sınırlamak, daha keyifli bir gece geçirmenizi sağlayacaktır. Daha renkli içecekler deneyimlemek isterseniz; maden suyu, Hindistan cevizi sütü, badem sütü ve taze meyve suları kullanarak her zevk ve ağız tadına uygun sağlıklı ve lezzetli karışım kokteyller yapmanız mümkün olabilir.

Ertesi günü olabildiğince hafif besinlerle geçirin

sağlık

Yeni yıl gecesi her ne kadar beslenmenize dikkat etmiş olsanız da hem yemek süresi uzun hem de çeşitler fazla geleceğinden, ertesi güne daha ağır başlayabilirsiniz. Bu nedenle yeni yılın ilk gününü hafif bir beslenme şekliyle geçirmek sindirim sisteminizi rahatlatacaktır. Yeni yılın ilk sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Bilhassa yulaflı kahvaltılar, güne ekstra hafif başlamaya destek olacaktır. Kahvaltıdan sonra açık hava yürüyüşüne veya keyif aldığınız bir egzersize zaman ayırmak kendinizi iyi hissettirecektir. Ayrıca gün içinde en az 2 litre su ve 2 veya 3 kupa kadar da bitki çayı içilmelidir. Öğle ve akşam yemeklerinde tüketilecek zeytinyağlı sebze yemekleri ile yoğurt veya salatalar ve yanında içilecek ayran günü daha hafif geçirmenize katkı sağlayacaktır. Yeni yılın ilk gününü mümkün olduğunca hafif geçirmek fazlaca kaçamaklı geçen yılbaşı yemeğinden sonra oldukça rahatlatıcı olacaktır.

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yılbaşı beslenmesi yılbaşı yemeği

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