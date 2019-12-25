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  4. Yılbaşında herkesten önce kendinizi şımartın!

Yılbaşında herkesten önce kendinizi şımartın!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Eski telefonunuzdan sıkıldıysanız artık ne hafızada yer ne de telefonun objektifinde fer kalmadıysa bu yeni yılla birlikte kendinize de bir güzellik yapmanın zamanı gelmiş demektir.

Yılbaşında herkesten önce kendinizi şımartın!

Yılbaşı demek hep birlikte olmakla birlikte hediyeleşmek de demektir. Başkalarına hediye alıp da kendinizi de unutmamanız gerektiğini size hatırlatalım istedik. Çünkü bu geçtiğimiz yılda sizde yoruldunuz çalıştınız ve çabaladınız. En güzel hediyeyi de siz hak ettiniz.

2020'ye sayılı günler kala siz de çağın gerisinde kalmayın ve teknolojiyi yakından takip edin. En güzel yılbaşı fıtsatları ile bu yıla yeni telefonunuzla çektiğiniz selfielerle merhaba demeye ne dersiniz. Hayalinizdeki telefona kavuşmanızı sağlayacak o fırsatlar ise sadece Amazon.com'da!

İşte o fırsatlar...

HTC U Ultra, 64 GB, Siyah (HTC Türkiye Garantili) (1.570,00 TL)

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2.15 GHz ve 1.60 GHz frekanslarında çalışan toplamda dört çekirdekli işlemcisi sayesinde, sentetik test yazılımlarından yüksek puanlar alan HTC U Ultra, Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro yonga setiyle geliyor. Grafik işlemci tarafında Adreno 530 yongasına yer veren akıllı cep telefonu, LPDDR4 yapısındaki 4 GB kapasiteli belleği ve 64 GB kapasiteli dâhili depolama alanıyla modern kullanım senaryolarına uyum sağlıyor. Optik görüntü sabitleyicili arka kamerasıyla harikalar yaratıyor.

Setin İçeriği:

Telefon, Şarj Aleti, Kablo , Garanti Belgesi

Samsung Galaxy M20 Akıllı Telefon, 32 GB, Koyu Gri (Samsung Türkiye Garantili) (1.275,00 TL)

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Yeni nesil teknolojilerle donatılmış Samsung Galaxy M20 32 GB modelleri güçlü batarya kapasitesi, sonsuz ekranı, açılı çift kamerası ve daha fazlasıyla kullanıcıların ilgisini ve beğenisini topluyor. Yeni M serisi akıllı telefonlardan olan M20, hafıza kapasitesiyle de göz dolduruyor. Tüm dosya ve belgelerinizi depolayabilmenize olanak tanımasının yanı sıra 5000 mAh batarya gücü ile de sizi yarı yolda bırakmayan ürün, hızlı şarj özelliği sayesinde de öne çıkıyor. Ultra geniş açılı kamera sayesinde sıra dışı fotoğraflar ve videolar yakalamanıza imkan veren M20 32 GB, parmak izi tarama sistemiyle de güvenliğinizi artırmayı başarıyor. Samsung Galaxy M20 32 GB akıllı telefon, diğer tüm teknolojileri ile akıllı telefonlar arasında üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Setin İçeriği:

Cep Telefonu, Şarj Aleti, Kulaklık, Kullanım Kılavuzu, Kart Yuvası İğnesi

Yılbaşında kendinizi şımartmak için daha fazla seçeneğine göz atmak isterseniz. Bu linke tıklamanız yeterli.


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