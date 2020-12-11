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Yılbaşında olmazsa olmaz: Zencefilli kurabiye adam tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Yılbaşında olmazsa olmaz: Zencefilli kurabiye adam tarifi

Yeni yıl için kimde heyecan kaldı bilmiyoruz ama başımıza bir şey gelmeden 2020'den hızlı bir şekilde sıyrılmak istiyoruz :) Gelen gideni aratmasın diyor ve tatlı tatlı 2021'e hazırlanıyoruz sevgili okur. Yılbaşı klasiklerinden olan zencefilli kurabiye adam tarifi için bize katılmak ister misiniz?

2020 hakkında çok fazla şey söylemeye gerek kalmadı, her şey ortada diyoruz ve azıcık kalan, tükenmeyen umudumuzla 2021'i tatlı bir şekilde karşılamaya hazırlanıyoruz :) Umarız 2021 yılı, hepimiz için zencefilli kurabiye adam tadın geçer. Peki ya zencefilli adam kurabiye nasıl yapılır? Gelelim detaylara...

ZENCEFİLLİ ADAM KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir su bardağı un
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı tereyağı
Bir çay bardağı pekmez
Bir çay bardağı toz şeker
Bir çay kaşığı tarçın
Bir çay kaşığı zencefil
Bir paket kabartma tozu

ZENCEFİLLİ ADAM KURABİYE NASIL YAPILIR?

Geniş ve derin bir kaba un hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin.
Malzemeleri harmanladıktan sonra yavaş yavaş unu ekleyerek ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin.
Ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde hamuru açın. Ardından kalıplarla dilediğiniz şekli verin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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