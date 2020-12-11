Yılbaşında olmazsa olmaz: Zencefilli kurabiye adam tarifi

2020 hakkında çok fazla şey söylemeye gerek kalmadı, her şey ortada diyoruz ve azıcık kalan, tükenmeyen umudumuzla 2021'i tatlı bir şekilde karşılamaya hazırlanıyoruz :) Umarız 2021 yılı, hepimiz için zencefilli kurabiye adam tadın geçer. Peki ya zencefilli adam kurabiye nasıl yapılır? Gelelim detaylara...

ZENCEFİLLİ ADAM KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir su bardağı un

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

Bir çay bardağı pekmez

Bir çay bardağı toz şeker

Bir çay kaşığı tarçın

Bir çay kaşığı zencefil

Bir paket kabartma tozu

ZENCEFİLLİ ADAM KURABİYE NASIL YAPILIR?

Geniş ve derin bir kaba un hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin.

Malzemeleri harmanladıktan sonra yavaş yavaş unu ekleyerek ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin.

Ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde hamuru açın. Ardından kalıplarla dilediğiniz şekli verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun...

