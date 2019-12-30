Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

Yeni yıl kutlamalarını dışarıda yapacaklara önemli uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, sahte alkole karşı uyardı. Aydın, "Yeni bir yılı karşılayacak olmanın heyecanını taşımaktayız. Kimimiz yılın son gününü evlerimizde ailelerimizle geçirmeyi düşünürken, kimileri de kendisini eğlenmek üzere dışarıya atma planları yapmakta. 31 Aralık akşamı başlayan bu curcuna ertesi gün 1 Ocak sabahına kadar sürmektedir. Tabi temennimiz kimsenin burnunun bile kanamamasıdır" dedi.

Sahte alkole dikkat edilmesini vurgulayan Op. Dr. Aydın, "Özellikle dış mekanlarda eğlenecek vatandaşlarımızın taşkınlıktan uzak bir gece geçirmelerini öneriyor, alkol kullanacak kişilerin ise kararında bırakmalarını tavsiye ediyoruz; ancak böylesi özel akşamlarda satın alınan ya da mekanlarda servis edilen alkol için en önemli tehlike bazen bu alkollerin sahte olabileceğidir. Maalesef ülkemizde son yıllarda çokça karşımıza çıkan, sonuçları oldukça üzücü bir durumdur sahte alkol kullanımı" diye konuştu.