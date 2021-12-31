Yılbaşında sevdiklerinize klasik tarifler dışında bir seçenek sunun: Kıbrıs usulü tavuk dolma tarifi

Kıbrıs'ın lezzetli yemek ve mezelerinin ünü hepimiz tarafından biliniyor. Yılbaşı gecesi farklı ve lezzetli bir menü arayanların imdadına da Kıbrıs mutfağı yetişiyor. Klasik yılbaşı tariflerinden sıkılanlar, pratik ve lezzetli bir yiyecek arayanlar için tavuk dolma tarifi kurtarıcı oluyor. İşte yeni yıla herkesi şaşırtarak ve damakları şenlendirerek girmek isteyenlere yılbaşı sofralarına uygun Kıbrıs usulü tavuk dolma tarifi...

KIBRIS USULÜ TAVUK DOLMA TARİFİ

MALZEMELER

2 kg tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için 2 su bardağı sıvı yağ

İÇ HARCI İÇİN

1 çay bardağı haşlanıp doğranmış mantar

1 kase beşamel sos

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

BEŞAMEL SOS İÇİN

4 kaşık un

3 su bardağı süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 bütün muskat cevizi

Karabiber

1 çay kaşığı tuz

TAVUKLARIN DIŞI İÇİN

3 adet çırpılmış yumurta

2 su bardağı galeta unu

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI