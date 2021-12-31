Yılbaşında sevdiklerinize klasik tarifler dışında bir seçenek sunun: Kıbrıs usulü tavuk dolma tarifi

Kıbrıs'ın lezzetli yemek ve mezelerinin ünü hepimiz tarafından biliniyor. Yılbaşı gecesi farklı ve lezzetli bir menü arayanların imdadına da Kıbrıs mutfağı yetişiyor. Klasik yılbaşı tariflerinden sıkılanlar, pratik ve lezzetli bir yiyecek arayanlar için tavuk dolma tarifi kurtarıcı oluyor. İşte yeni yıla herkesi şaşırtarak ve damakları şenlendirerek girmek isteyenlere yılbaşı sofralarına uygun Kıbrıs usulü tavuk dolma tarifi...
MALZEMELER
2 kg tavuk göğsü
1 tatlı kaşığı tuz
İÇ HARCI İÇİN
1 çay bardağı haşlanıp doğranmış mantar
1 kase beşamel sos
BEŞAMEL SOS İÇİN
4 kaşık un
3 su bardağı süt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 bütün muskat cevizi
Karabiber
TAVUKLARIN DIŞI İÇİN
3 adet çırpılmış yumurta
2 su bardağı galeta unu
HAZIRLANIŞI
İlk olarak tavukları haşlayın.
Haşlanan tavukları diderek (parmaklarınızla minik parçalara ayırarak) bir tepsiye alın.
Beşamel sosu hazırlamak için süt, un, tuz ve karabiberi tencereye koyun.
Bu tarif için önceden yağ ve unu kavurmadan beşamel sos pişirebilirsiniz.
Kıvam alan beşamel sosunuza bir muskatın tamamını rendeleyip karıştırın.
Pişmiş olan beşamel sosunuzdan iç harç hazırlamak için bir kase ayırın.
Kasedeki beşamel sosun içine konserve mantarı da ilave edin.
Kalan beşamel sosu tepsideki tavuk parçalarının üzerine dökün ve güzelce yoğurun.
Köfte kıvamına getirin.
Yoğurmuş olduğunuz harçtan bir avuç dolusu alın ve ortasını açın.
Elinizdeki tavuklu harcın ortasına 1-2 kaşık kadar mantarlı beşamel sostan koyun ve kapatın.
Tüm malzemeden uzun ve dolgun olacak şekilde tavuk dolmalar hazırlayın.
Şekil olarak büyük içli köftelere benzeyen tavuk dolmalarını önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayın.
Kalan harcınız için aynı adımları uygulayın.
Geniş bir tavaya yağı döküp altını yakın.
Yumurta ve galeta ununa buladığınız tüm dolmaları kızgın yağda çevirerek kızartın.
Yanına patates kızartması, coleslow salatası veya ballı hardal sos hazırlayabilirsiniz.
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