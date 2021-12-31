Yılbaşında TV'de ne var? Yılbaşında televizyonda hangi dizi, film veya program var? İşte 31 Aralık 2021 TV yayın akışı

Yeni seneye evinde girecek olan vatandaşlar yılbaşında hangi programların olduğunu araştırıyor. 31 Aralık 2021 Cuma günü yılbaşı gününe özel bütün kanallarda çeşitli eğlence programları yayınlanacak. İşte 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!
TRT 1 - Seksenler Yılbaşı Özel
ATV - Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV - Güldür Güldür Yılbaşı Özel
Kanal D- Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV - İbo SHOW
TV8 - O SES Türkiye Yılbaşı Özel
FOX - Yalancı Sevgilim
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un jüri koltuğunda yer aldığı O Ses Türkiye programı her yıl olduğu bu sene de yılbaşı özel programı ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü isimler sahnede yer alırken, ekran başındaki izleyiciler keyifli bir akşam yaşayacak. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler?
Çağlar Ertuğrul- Deniz Baysal
Fahriye Evcen -Barış Arduç
Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,
Eda Ece
Murat Yıldırım
Merve Dizdar
Müge Anlı
Melis Sezen
Burcu Özberk
İlhan Şen
Güldür Güldür Show, mizahi skeçlerinin yanında sevilen isimlerin konuk olmasıyla izleyicilere keyifli ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak. Güldür Güldür Show'un Yılbaşı konukları arasında ise Olcay Şahan, Hami Mandıralı, Buray, Kobra Murat, Kobra İbrahim, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Erdal Erzincan ve Emel Sayın yer alıyor.
TRT 1'de ise popüler dizi Seksenler'in yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizisinin oyuncuları sevilen şarkıları söyleyerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.
Şarkılar Bizi Söyler 31. bölümünde Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Hande Yener, Uğur Aslan, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Ankaralı Coşkun ve Rumeli Orhan & Kemal konuk olacak. Şarkılar Bizi Söyler 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Cuma 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
İbo Show'un 2022 Yılbaşı özel programında pek çok sevilen isim yer alacak. Diva Bülent Ersoy'un da katılması beklenen gecede Ersoy'a orkestradan veto da geldi. Bülent Ersoy'un önceki aylarda Kıbrıs'ta tutuklanmış olan orkestrasına sahip çıkmaması çok konuşulmuştu.
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cuma 20.00'de ekrana geliyor. ATV'de yayınlanan yılbaşı özel programının konukları arasında Ferman Akgül, Serkan Kaya yer alıyor.
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