Yılbaşında TV'de ne var? Yılbaşında televizyonda hangi dizi, film veya program var? İşte 31 Aralık 2021 TV yayın akışı

Yeni seneye evinde girecek olan vatandaşlar yılbaşında hangi programların olduğunu araştırıyor. 31 Aralık 2021 Cuma günü yılbaşı gününe özel bütün kanallarda çeşitli eğlence programları yayınlanacak. İşte 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!

31 ARALIK 2021 TELEVİZYON YAYIN AKIŞI!

TRT 1 - Seksenler Yılbaşı Özel

ATV - Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV - Güldür Güldür Yılbaşı Özel

Kanal D- Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV - İbo SHOW

TV8 - O SES Türkiye Yılbaşı Özel

FOX - Yalancı Sevgilim

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un jüri koltuğunda yer aldığı O Ses Türkiye programı her yıl olduğu bu sene de yılbaşı özel programı ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü isimler sahnede yer alırken, ekran başındaki izleyiciler keyifli bir akşam yaşayacak. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler?

Çağlar Ertuğrul- Deniz Baysal

Fahriye Evcen -Barış Arduç

Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,

Eda Ece

Murat Yıldırım

Merve Dizdar

Müge Anlı

Melis Sezen

Burcu Özberk

İlhan Şen

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZEL YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Güldür Güldür Show, mizahi skeçlerinin yanında sevilen isimlerin konuk olmasıyla izleyicilere keyifli ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak. Güldür Güldür Show'un Yılbaşı konukları arasında ise Olcay Şahan, Hami Mandıralı, Buray, Kobra Murat, Kobra İbrahim, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Erdal Erzincan ve Emel Sayın yer alıyor.

SEKSENLER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜYLE EKRANDA OLACAK

TRT 1'de ise popüler dizi Seksenler'in yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizisinin oyuncuları sevilen şarkıları söyleyerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler 31. bölümünde Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Hande Yener, Uğur Aslan, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Ankaralı Coşkun ve Rumeli Orhan & Kemal konuk olacak. Şarkılar Bizi Söyler 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Cuma 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 2022 Yılbaşı özel programında pek çok sevilen isim yer alacak. Diva Bülent Ersoy'un da katılması beklenen gecede Ersoy'a orkestradan veto da geldi. Bülent Ersoy'un önceki aylarda Kıbrıs'ta tutuklanmış olan orkestrasına sahip çıkmaması çok konuşulmuştu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KONUKLARI KİMLER?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cuma 20.00'de ekrana geliyor. ATV'de yayınlanan yılbaşı özel programının konukları arasında Ferman Akgül, Serkan Kaya yer alıyor.



