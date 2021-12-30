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Yılbaşında yapılacak mezeler nelerdir? Yılbaşında hangi meze yapılmalı?

30.12.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı akşamına kısa bir süre kala bol muhabbetli, sık sık kahkahalı, samimi ve kalabalık yeni yıl sofralarınıza renk katmasını istediğiniz en güzel yılbaşı mezelerini sizler için bir araya getirdik. Pastaların yanı sıra yılbaşı mezeleri de son günlerde en çok araştırılan konulardan oldu. İşte en güzel ve lezzetli yılbaşı mezeleri!

Yılbaşında yapılacak mezeler nelerdir? Yılbaşında hangi meze yapılmalı?

Yılbaşı sofralarınızı taçlandıracak olan birbirinden lezzetli yılbaşı meze tarifleri merak ediliyor. Meze tariflerinin basit olduğu düşünülse de, bu tariflerin içinde öyle ince nüanslar bulunuyor ki, birkaç küçük detayla unutulmaz tatlar yakalayabilirsiniz.
İşte her damak tadına uygun yılbaşı meze çeşitleri!

YILBAŞINDA YAPILACAK MEZELER NELERDİR?

Yılbaşı için mezeler arayanlara acılı ezme, Rus salatası, fava, humus, babagannuş, haydari, muhammara, şakşuka, tarator gibi oldukça sevilen yılbaşı meze tariflerini önerebiliriz. İşte en çok tercih edilen bazı mezelerin tarifi ve malzemeleri!

RUS SALATASI MALZEMELERİ!

5 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
3 tane orta boy patates
2 tane havuç
1 su bardağı bezelye (ister dondurulmuş kullanın veya konserve)
6 - 7 tane kornişon salatalık turşusu
5 yemek kaşığı mayonez

RUS SALATASI TARİFİ!

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Öncelikle sebzelerin kabuklarını soyarak küçük küçük küp şeklinde doğrayın.
Ardından patates geç pişeceği için haşlamaya ilk olarak ondan başlayın. İsterseniz patatesleri kabukları ile haşlayabilir ve daha sonra soyup doğrayabilirsiniz.
Devamında ise bezelye ve havuçları da haşlayın. Haşlanan sebzelerin suyunu süzün ve sonrasında soğumaya bırakın.

Bütün sebzeleri bir kaseye alın. Üzerine küçük küpler şeklinde doğranan kornişon turşuları da ilave edin ve sebzeleri harmanlayın. Başka küçük bir kasede yoğurt, mayonez, tuz ve karabiberi iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı sebzelerin üzerine ekleyerek salatamızı hazır hale getirelim. Rus salatanızı, zeytinyağlı yaprak sarma veya peynirli poğaça ile birlikte de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

HAYDARİ MALZEMELERİ!

1 çay kaşığı tuz
1 dilim beyaz peynir
1 diş sarımsak
6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tutam dereotu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane

HAYDARİ TARİFİ!

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Öncelikle tavaya tereyağını alınarak kızdırılır. Ardından naneyi ekleyerek 1-2 tur çevrilir ve ocaktan alınır. Karıştırma kabına süzme yoğurt alınır.
Beyaz peynir çatalla ezilerek daha sonra ufalanır, dereotu ince şekilde kıyılır, yoğurdun üzerine eklenir. Son olarak naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuz eklenerek karıştırılır. Servis tabağına alınarak üzeri zeytinyağı ve dereotu ile süslenir, artık servis edilir. Afiyet olsun!


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