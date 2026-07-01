Yılda birkaç ay bulunuyor, vatandaşlar stok yapmak için yarışıyor: 100 kilo alan bile var

Siirt'te sabahın erken saatlerinden itibaren peynir almak isteyen vatandaşlar satış noktalarına gelirken, bazı vatandaşlar kışlık ihtiyaçları için yüksek miktarda peynir alıyor.

Kilo hesabıyla satılan peynirden 10, 20, 50, 100 kilo alan vatandaşların olduğu belirtilirken, alınan peynirlerin bir kısmı dondurucularda saklanarak kış aylarında tüketiliyor. Faraşin Yaylasında doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden üretilen ham peynir, katkısız yapısı ve yöresel tadıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peynirin kilogram fiyatı ise şu anda 350 ile 400 lira arasında değişiyor.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ PEYNİRLERİNDEN BİRİ"

Bölgede peynircilikle uğraşan İbrahim Baykan, peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşandığını belirterek, "Baharın gelişiyle memleketimiz Siirt'e yayladan peynir geliyor. Biz bu peyniri otlu peynir olarak yapıyoruz ve Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Siirt peyniri gerçekten çok güzel bir peynirdir. Tuzunu ve otunu kendimiz hazırlıyoruz. Hem otlu hem otsuz hem de salamura çeşitlerimiz var. Siirt sofralarının vazgeçilmezidir" dedi.

Peynir sezonunun ağustos ayı sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor.