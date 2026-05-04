Yılda sadece iki kez olan olay: Okyanus ortadan ikiye ayrılıyor

Okyanus sularının olağan dışı şekilde çekilmesiyle ortaya çıkan nadir bir doğa olayı, iki ada arasında geçici bir bağlantı oluşturuyor. Yerel halkın “fermuar gibi açılan deniz” olarak adlandırdığı olay, yılda yalnızca iki kez görülüyor.

3 KİLOMETRELİK DOĞAL GEÇİT OLUŞUYOR

Gelgitin en düşük seviyeye ulaşmasıyla birlikte, normalde tamamen su altında kalan alan açığa çıkıyor. Bu süreçte iki ada arasında yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde doğal bir yürüyüş yolu oluşuyor. Ziyaretçiler, belirli saatlerde okyanusun ortasında yürüyerek bir adadan diğerine geçebiliyor.

KISA SÜRELİĞİNE ORTAYA ÇIKIYOR

Ancak bu doğal geçit kalıcı değil. Suların yeniden yükselmeye başlamasıyla birlikte yol hızla kayboluyor ve bölge tekrar tamamen suyla kaplanıyor. Yetkililer, bu eşsiz doğa olayını deneyimlemek isteyenlerin gelgit saatlerini dikkate alması gerektiğini belirtiyor.