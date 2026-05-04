Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Yılda sadece iki kez olan olay: Okyanus ortadan ikiye ayrılıyor

Yılda yalnızca iki kez meydana geliyor. Gelgit olayıyla okyanus sularının çekilmesi sonucu iki ada arasında yaklaşık 3 kilometrelik doğal bir geçit oluşuyor. Suların yeniden yükselmesiyle bu bağlantı kısa sürede ortadan kalkıyor.

Yılda sadece iki kez olan olay: Okyanus ortadan ikiye ayrılıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Okyanus sularının olağan dışı şekilde çekilmesiyle ortaya çıkan nadir bir doğa olayı, iki ada arasında geçici bir bağlantı oluşturuyor. Yerel halkın “fermuar gibi açılan deniz” olarak adlandırdığı olay, yılda yalnızca iki kez görülüyor.

3 KİLOMETRELİK DOĞAL GEÇİT OLUŞUYOR

Gelgitin en düşük seviyeye ulaşmasıyla birlikte, normalde tamamen su altında kalan alan açığa çıkıyor. Bu süreçte iki ada arasında yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde doğal bir yürüyüş yolu oluşuyor. Ziyaretçiler, belirli saatlerde okyanusun ortasında yürüyerek bir adadan diğerine geçebiliyor.
okyanus

KISA SÜRELİĞİNE ORTAYA ÇIKIYOR

Ancak bu doğal geçit kalıcı değil. Suların yeniden yükselmeye başlamasıyla birlikte yol hızla kayboluyor ve bölge tekrar tamamen suyla kaplanıyor. Yetkililer, bu eşsiz doğa olayını deneyimlemek isteyenlerin gelgit saatlerini dikkate alması gerektiğini belirtiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’de bir ilk: Fabrika atıklarını paraya çevirdi!Türkiye’de bir ilk: Fabrika atıklarını paraya çevirdi!
'Başım sürekli ağrıyor' diyenlere: Migrenle yaşamak zorunda mısınız?'Başım sürekli ağrıyor' diyenlere: Migrenle yaşamak zorunda mısınız?

Anahtar Kelimeler:
deniz okyanus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.