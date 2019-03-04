Yıldıray Baştürk: Şenol Güneş milli takım için doğru karar

Eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Futbolu erken bıraktığını belirten Baştürk, "Futbolu bıraktığım dönemde, 'acaba erken mi oldu?' diye kendime sorduğum anlar oldu. Ama bildiğiniz gibi 30 yaşından sonra daha çok sakatlıklar yaşamaya başladım. İstediğim performansı sahaya yansıtamamak ve sonrasında yaşanan sakatlıklar beni bu karara zorladı. Sonrasında da futbolu bıraktım. Şimdiki düşüncelerim olsaydı, biraz daha futbol oynamak isterdim" diye konuştu. "TERİM'İN 2008 YILINDAKİ KARARI BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ" "Milli Takım ile yollarınızın ayrılması, futbolu bırakmanızda bir etken oldu mu?" sorusuna ise Yıldıray Baştürk, "2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanan Milli Takım kadrosundan, Fatih Terim tarafından son anda çıkarılmıştım. Tabii ki çok anormal moral bozukluğu oldu, ama futbolu bundan dolayı bıraktım diyemem. Belki bu moral bozukluğu ile sakatlıkların arttığını söyleyebilirim. Elbette Fatih Terim'in o zaman ki kararı, haliyle beni çok üzdü. Ancak saygı duymak gerekiyor, büyük futbolcular da böyle kararlarla karşılaşabiliyor" yanıtını verdi.

"ŞENOL HOCA MİLLİ TAKIMA İYİ GELECEK" 2002 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncü olan Milli Takım kadrosunda yer alan Yıldıray Baştürk, Şenol Güneş'in tekrar Milli Takımın başına getirilmesiyle ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı; "Şenol hoca, Milli Takımın en iyi olduğu dönemde görev yaptı. 5-6 yıl birlikte çalıştık. Müthiş bir insan. Çok iyi bir teknik adam, çok iyi bir eğitimci. Milli Takımda başarılı olacağını biliyorum, bunu da inanarak söylüyorum. Zaten Milli Takımın başında yerli hoca olması lazım. Şenol hocaya hayırlı uğurlu olsun. Kesinlikle doğru bir karar. Şenol hocanın milli takımı tekrar iyi yerlere getireceğine inanıyorum." "BEN HER ZAMAN HAZIRIM" Almanya'da futbola başlayan ve yıllarca Bundesliga'da top koşturan Yıldıray Baştürk, DHA muhabirinin 'Yeni yapılanacak olan Milli Takımın çalışma ekibi için teklif gelirse bunu değerlendirir misin?' yönündeki soru üzerine de, "Milli Takımın bana ihtiyacı olduğunda, özellikle Almanya'da yapabileceklerimle her zaman hazır olduğumu ifade ettim. Geçmişte bazı görüşmeler de olmuştu, ama ileri gidilmedi. Şenol hoca, Almanya bölgesiyle ilgili bir kadro oluşturmak isterse, ben böyle bir görevi üstlenebilirim. Almanya'da 7 yaşından bu yana sahalardayım, burada kulüplerin durumunu iyi bilen birisiyim. Şimdi de Bundesliga, ikinci lig ve alt ligleri yakından takip ediyorum. Özellikle 5-6 yıldır da genç takımlara vakit ayırdım, onları gözlemliyorum. Nerede, hangi kulüpte Türk gencinin olduğunu çok iyi biliyorum" dedi.

"MESUT DOĞRU OLANI YAPTI" Yıldıray Baştürk, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda Almanya'da uzun süre tartışılan ve ardından Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil il ilgili de, "Mesut, Alman Milli Takımı'nı bırakmakla doğru bir hamle yaptı. Kendisine büyük bir haksızlık ve baskı yapıldı. Bunları Dünya Kupası oynanırken bile sürdürdüler. Sadece Mesut'a odaklı olumsuz eleştiri, hatta saldırılar oldu. Bunu da en çok Alman medyası yaptı. Çok baskı altına alındı, o da doğru bir kararla Milli Takımı bıraktı. Mesut konusuna değinilmişken, çok takip edilir, erken de davranılırsa, buradan çok sayıda oyuncu genç milli takımlara, dolayısıyla A Milli Takıma kazandırılabilir. Ama bunun için çok iyi bir tarama ve takip gerekiyor" şeklinde konuştu. "AHMED DAHA DA BAŞARILI OLACAK" Schalke04 Kulübü'nde forma giyen genç golcü Ahmed Kutucu ile ilgili olarak da Baştürk, "Ahmed çok yetenekli ve çok karakterli bir oyuncu. Başarılı olacağını çok önceden söylemiştim. İyi başlangıç yaptı, hak ettiği şansı buldu ve bunu da çok iyi değerlendirdi. Çok çalışarak buralara geldiğini biliyorum. Hala çok öğrenmeyi isteyen, arzulayan bir futbolcu. Bundan sonrası daha zor olabilir ama çok başarılı ve iyi bir oyuncu olacağına inanıyorum" diye konuştu.