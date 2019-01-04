Yıldırım Demirören: VAR bizim kırmızı çizgimiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Devre Arası Altuğ Verdi Temsilciler Semineri resmi ortak açılışı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki törene TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ve Tahkim Kurulu Başkanı Halit Fahri Gültekin katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman Temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun kalbi Riva'da düzenlediğimiz seminerimize hoş geldiniz. Herkese hayırlı seneler diliyor, 2019 yılının birlik beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Ben ve yönetim kurulumu en iyi şekilde temsil etmeniz ve başarılı bir ilk yarı geçirmeniz sebebiyle sizleri kutluyorum. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, siz değerli temsilcilerimizin her sezon yükselen bir performansı var. Çatı kurullarımızdan birisi olarak, stadyumlarımızdaki asayiş ve düzenin sağlanmasına çok önemli katkılar yaptığınıza inanıyorum. Eğitici ve yol gösterici davranışlarınız ve önleyici tedbirlerinizle müsabakaların emniyetli şekilde oynanmasındaki rolünüzün her geçen yıl artarak devam ettiğini görüyorum. UEFA ve FIFA'nın çok önemsediği sporcu sağlığı, merdiven boşlukları, güvenlik, koridor ve sahaya çıkış alanlarındaki düzen konusunda takdire şayan ilerlemeler katettik. Gayretleriniz ile görüntü kirliliği yok denecek kadar azaldı. Çabalarınız ve gösterdiğiniz hassasiyetle kırmızı çizgilerimiz küfür ve şiddetin her geçen yıl azaldığını görmekten mutluluk duyuyoruz.