Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı

Nevşehir’de dün yağan gök gürültülü sağanak yağış sırasında dağın yamacına yıldırım düşmesi cep telefon kamerasına yansıdı. Yağmur esnasında bir vatandaşın aracında çektiği görüntüler esnasında önce şimşek çakıyor ardından ise yıldırımın dağın yamacına düşmesi saniye saniye kaydedildi. (İHA)
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