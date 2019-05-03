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Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Nevşehir’de dün yağan gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nevşehir’de dün yağan gök gürültülü sağanak yağış sırasında dağın yamacına yıldırım düşmesi cep telefon kamerasına yansıdı. Yağmur esnasında bir vatandaşın aracında çektiği görüntüler esnasında önce şimşek çakıyor ardından ise yıldırımın dağın yamacına düşmesi saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Yıldırım

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