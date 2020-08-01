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Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka’dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 08:58 | Son Güncelleme

Oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran’da yönetmen Kerem Saka ile Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, önceki gün evlerini ayırdı.

Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka’dan ayrıldı

Yaşanan bu sürpriz gelişme sonrasında gözler çifte çevrildi. Sadece 30 gün süren evlilik ardından boşanma kararı alan ikiliden Yıldız Asyalı, ayrılığın nedenini ‘2. Sayfa' programına şu sözlerle anlattı:

"BENİ SÜRÜKLEYEREK EVDEN ATTI"

“Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı.

"SADECE DÜĞÜN YAPMIŞTIK"

Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık”

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