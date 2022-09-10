Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenen Berk Oktay kimdir, aslen nereli? Berk Oktay kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Geçtiğimiz aylarda İzmir'de nişan yüzüğü takarak evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 9 Eylül 2022 Cuma günü İstanbul Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu. Çift, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü İstanbul Polonezköy'de düğün yapacak. Oyuncu çift nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Hayranları, ikiliye tebrik mesajları yağdırdı. Peki Berk Oktay kimdir?

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY İLE EVLENEN BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Berk Oktay aslen Elazığlıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. 16 yaşında model olmak için İstanbul'a geldi. 2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Koreograf Uğurkan Erez ile tanıştıktan sonra katıldığı 2003 Best Model'de birinci seçildi. Kariyerine 2004 yılından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markayla çalıştı.

2007 yılında 'Tatlı Bela Fadime' dizisiyle ilk kez ekranlarda boy gösterdi. Ardından 2008 yılında 'Akasya Durağı' adlı dizide yer aldı. Daha sonra 2009 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra kariyerine 2012 yılında 'Alev Alev' dizisinde oynayarak devam etti. 2013 yılında 'Benim Hala Umudum Var' adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. 2014 yılında ekran macerası kısa süren 'Aşktan Kaçılmaz' adlı dizide rol aldı. 2015 yılında 'İlişki Durumu: Karışık' dizisinde 'Can Tekin' karakterini oynadı. 2017 yılında 'Savaşçı' dizisinde başrol oynadı. 2020 yılında 'Yasak Elma' dizisinde 'Çağatay' karakteriyle ekranlara geldi. 2022 yılında 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde oynadı.

