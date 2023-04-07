Yıldız De Bana bu akşam yok mu, neden yok? Yıldız De Bana yeni bölüm ne zaman? 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı

Yıldız De Bana yarışması ile ilgili araştırmalar 7 Nisan 2023 Cuma günü hız kazandı. 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının performansını sergileyeceği yarışma ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler kazandırılması amaçlanıyor. Kanal D yayın akışının yayımlanmasının ardından Yıldız De Bana yarışmasına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Yıldız De Bana yarışması bugün yayınlanmayacak. İşte 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı...

YILDIZ DE BANA BU AKŞAM YOK MU?

Yıldız De Bana yarışmasının bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.

Yıldız De Bana saat 00.15'te tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

YILDIZ DE BANA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yıldız De Bana yarışması 14 Nisan Cuma akşamı Kanal D'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI (7 NİSAN 2023 CUMA)

06:15 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)

22:15 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)

00:15 Yıldız De Bana

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

