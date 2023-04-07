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Yıldız De Bana bu akşam yok mu, neden yok? Yıldız De Bana yeni bölüm ne zaman? 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı

07.04.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız De Bana yarışması geçen hafta Kanal D izleyicisi ile buluştu. Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz'ün jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın yeni bölümü bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu durum sebebiyle birçok kişi arama motorlarında "7 Nisan 2023 Cuma Yıldız De Bana bu akşam yok mu, neden yok? Yıldız De Bana yeni bölüm ne zaman?" sorularını araştırıyor. İşte 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı...

Yıldız De Bana bu akşam yok mu, neden yok? Yıldız De Bana yeni bölüm ne zaman? 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı

Yıldız De Bana yarışması ile ilgili araştırmalar 7 Nisan 2023 Cuma günü hız kazandı. 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının performansını sergileyeceği yarışma ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler kazandırılması amaçlanıyor. Kanal D yayın akışının yayımlanmasının ardından Yıldız De Bana yarışmasına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Yıldız De Bana yarışması bugün yayınlanmayacak. İşte 7 Nisan 2023 Kanal D yayın akışı...

yıldız de bana

YILDIZ DE BANA BU AKŞAM YOK MU?

Yıldız De Bana yarışmasının bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.

Yıldız De Bana saat 00.15'te tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

YILDIZ DE BANA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yıldız De Bana yarışması 14 Nisan Cuma akşamı Kanal D'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI (7 NİSAN 2023 CUMA)

06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
22:15 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
00:15 Yıldız De Bana
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

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