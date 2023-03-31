Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Çok Güzel Hareket Bunlar ile bir döneme damga vuran Büşra Pekin'in hayatı!

Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin 31 Mart 2023 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Büşra Pekin Çok Güzel Hareketler Bunlar programından sonra değişimiyle dikkat çekmiş ve iddiaları yalanlayınca fena ti'ye alınmıştı. İşte Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin hakkında merask edilenler...

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

YILDIZ DE BANA JÜRİSİ BÜŞRA PEKİN ARAP MI?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.

BÜŞRA PEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Büşra Pekin dizileri:

En Son Babalar Duyar /Esma

Hayat Bilgisi / Öğrenci

Bir Demet Tiyatro / Songül

Fırtına / Melahat

Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra

Geniş Aile / Behice

Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun

Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe

Annem Uyurken / Defne

İşler Güçler / Ecevit Tersyatan

Kardeş Payı

Kim O! /Hatice

Büşra Pekin filmleri:

Kutsal Damacana / Selen

Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt

Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice

Gişe Memuru / Nevra

Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk

İtirazım Var / Nebahat Kuzu

Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)

Nadide Hayat

Benim Adım Feridun / Hayal

Kolonya Cumhuriyeti / Mualla

Tatlım Tatlım / Tatlım

Fırıncının Karısı / Ferdane

Bayi Toplantısı / Övgü

DilberAy / Dilber Ay

Çok Aşk



