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Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Çok Güzel Hareket Bunlar ile bir döneme damga vuran Büşra Pekin'in hayatı!

31.03.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin yarışma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, 2008 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındı. Ünlü oyuncu, Kardeş Payı, Nadide Hayat, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım gibi çok sayıda yapımda oynamıştır. Büşra Pekin son olarak Dilberay filmiyle adından söz ettirdi. Peki, Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Çok Güzel Hareket Bunlar ile bir döneme damga vuran Büşra Pekin'in hayatı!

Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin 31 Mart 2023 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Büşra Pekin Çok Güzel Hareketler Bunlar programından sonra değişimiyle dikkat çekmiş ve iddiaları yalanlayınca fena ti'ye alınmıştı. İşte Yıldız De Bana jürisi Büşra Pekin hakkında merask edilenler...

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

YILDIZ DE BANA JÜRİSİ BÜŞRA PEKİN ARAP MI?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

BÜŞRA PEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Büşra Pekin dizileri:

En Son Babalar Duyar /Esma
Hayat Bilgisi / Öğrenci
Bir Demet Tiyatro / Songül
Fırtına / Melahat
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra
Geniş Aile / Behice
Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun
Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe
Annem Uyurken / Defne
İşler Güçler / Ecevit Tersyatan
Kardeş Payı
Kim O! /Hatice

Büşra Pekin filmleri:

Kutsal Damacana / Selen
Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt
Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice
Gişe Memuru / Nevra
Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk
İtirazım Var / Nebahat Kuzu
Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)
Nadide Hayat
Benim Adım Feridun / Hayal
Kolonya Cumhuriyeti / Mualla
Tatlım Tatlım / Tatlım
Fırıncının Karısı / Ferdane
Bayi Toplantısı / Övgü
DilberAy / Dilber Ay
Çok Aşk

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

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