Yıldız De Bana yarışması ne zaman başlayacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yıldız De Bana yarışmasının jüri üyeleri...

Yıldız De Bana yarışması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetmenliğini Hma di Alkan'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni yarışması Yıldız De Bana'nın jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz oturuyor. İşte Yıldız De Bana yarışmasının günü ve saati...

YILDIZ DE BANA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yıldız De Bana yarışmasında 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacı olacak. Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek yarışma ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmak amaçlanıyor.

Yıldız De Bana yarışması 31 Mart Cuma günü saat 20.00'de kanal D izleyicisi ile buluşacak.

YILDIZ DE BANA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yıldız De Bana yarışmasının jüri üyeleri; Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz olarak açıklandı.

Yıldız De Bana programını ise Tansel Öngel sunacak.

