Yıldız futbolcu Neymar, La Casa de Papel'de

Netflix’in en sevilen içeriklerinden birisi olan La Casa de Papel önemli bir transfer ile gündemde. Dünyanın en pahalı oyuncularından birisi olan Neymar La Casa de Papel dizisinde rol aldı.

Piyasaya değeri en yüksek oyunculardan biri olan Brezilyalı Neymar, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir video ile La Casa de Papel hayranlarını heyecanlandırdı. Neymar videoda, La Casa de Papel'in meşhur Dali maskesi ve kırmızı kostümü ile görülüyor.

Yıldız futbolcu bu videoyu "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel" sözleriyle ve "yeni transfer" etiketi ile paylaştı. Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar'a "Çeteye hoş geldin" cevabı verdi. Neymar, dizinin yayında olan 3. sezonun, 6. ve 8. bölümlerinde bir keşiş olarak dizide yer alıyor.

Fakat bu sahneler 3. sezonun kurgusunda kullanılmamıştı. Bu bölümlerin Neymar'lı yeni kurgusuyla platforma yeniden yüklendiği belirtildi.



