Neuralink, LINK Pivotal Study adlı klinik çalışmayı başlatmak için ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay aldığını duyurdu. Şirket, çalışmayı ABD'de implante edilebilir bir beyin-bilgisayar arayüzüne (BCI) yönelik ilk belirleyici (pivotal) klinik çalışma olarak tanımladı.

Çalışmanın amacı, Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzü sisteminin amyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle ağır felç yaşayan kişilerde güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek.

30'DAN FAZLA KATILIMCI, BİNLERCE SAATLİK KULLANIM

Yeni çalışma, Neuralink'in açıklama sırasında ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta sürdürdüğü erken fizibilite çalışmalarından elde edilen bulgulara dayanıyor. Neuralink'in açıklamasına göre bu çalışmalar kapsamında implant takılan 30'dan fazla katılımcı, gerçek yaşam koşullarında toplam binlerce saat boyunca beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisini kullandı.

Katılımcılar, Neuralink implantlarını yükseköğrenim görmek, yaratıcılıklarını ortaya koymak, video oyunları oynamak ve sevdikleriyle iletişim kurmak gibi amaçlarla kullandı.

Şirkete göre yeni klinik çalışmanın onaylanması, ağır nörolojik rahatsızlıkları ve karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları olan kişilerin bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmayı ve iletişim ve kontrol olanaklarına erişimlerini genişletmeyi amaçlayan implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin pazara sunulması yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

DİJİTAL CİHAZLARI DÜŞÜNCEYLE KONTROL ETME BECERİSİ

LINK Pivotal Study'nin amaçlarından biri, katılımcıların Neuralink teknolojisini kullanarak dijital cihazları düşünceleriyle kontrol edebilme becerilerini incelemek. Araştırmanın odağında, katılımcıların günlük yaşamda bağımsızlıklarını artırmaya yönelik işlevsel sonuçlar yer alıyor.

Çalışmanın bir diğer amacı, sistemin uzun vadeli güvenliğine ve güvenilirliğine ilişkin değerlendirmeyi birden fazla klinik merkezde sürdürmek.

Neuralink, bu adımın atılmasına katkıda bulunan katılımcılara, ailelere, klinisyenlere, düzenleyici kurumlara ve araştırma ekiplerine teşekkür etti. Şirket, açıklamayı yaptığı sırada yeni klinik çalışma için katılımcı alımının açık olduğunu ve zaman içinde çalışmaya erişimi daha da genişletmeyi umduğunu belirtti.

Kaynak: Neuralink