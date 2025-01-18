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Yıldız oyuncuya büyük tepki yağdı! Taraftar resmen köpürdü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.01.2025 10:08
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Dün akşam oynanan Galatasaray-Hatayspor maçında Galatasaray'ın berabere kalması taraftarın tepkisini toplarken, taraftar özellikle o yıldız isme kızdı.

Yıldız oyuncuya büyük tepki yağdı! Taraftar resmen köpürdü

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Galatasaray, Süper Lig’in kritik mücadelelerinden birinde Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda temposuz ve dağınık bir görüntü sergilerken, ikinci yarıda vites yükseltti. Ancak son bölümde kaçan net fırsatlar, Galatasaray’ın sahadan üç puanla ayrılmasına engel oldu. Özellikle maçın son dakikalarında kaçan pozisyonlar, Galatasaray taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

barışşş

Maçın ardından en çok konuşulan isim Barış Alper Yılmaz oldu. Özellikle sosyal medyada, genç futbolcunun kritik anlarda yaptığı tercihler ve bitiricilik eksikliği gündem haline geldi. Taraftarların bir kısmı Barış’ın yeteneklerini öne çıkararak onu savunsa da, büyük bir kesim kaçırdığı fırsatlar nedeniyle eleştirilerini dile getirdi.

topçu popçu

barış alper

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Maç sonrası spor yorumcuları arasında da Barış Alper Yılmaz’ın performansı gündemin ana maddelerinden biri haline geldi. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, televizyon programında yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Çakar, Barış Alper’in yeteneklerini överken, maç içerisinde yaptığı kritik hataları sert bir dille eleştirdi:

"BARIŞ ALPER EZBERE OYNUYOR"

AHMET

Ahmet Çakar: "Galatasaray nice maçları kötü oynadı kazandı ama dün gece özellikle 2. yarısını mükemmel oynadığı maçı kazanamadı. İkinci yarıya bakıyoruz neler kaçtı neler! Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli." dedi.

Çakar’ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı futbolseverler, Barış’ın genç bir oyuncu olarak hâlâ gelişim aşamasında olduğunu savunurken, bir diğer grup da Galatasaray gibi yüksek hedefleri olan bir takımda bu seviyede hataların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz barış alper galatasaray
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