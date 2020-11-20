Yıldız Savaşları oyuncusundan yıllar sonra gelen para itirafı

Ross Beadman, Jedi Tapınağı'nda bu karakteri canlandırdığında sadece 6 yaşındaydı. Şimdilerde 22 yaşında olan Beadman, yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

'GALAYI GÖRENE KADAR ÖLDÜRÜLDÜĞÜMÜ BİLMİYORDUM'

Reddit'te hayranlarıyla konuşan Ross Beadman'a ölecek bir karakteri canlandırmanın nasıl bir his olduğu soruldu. Beadman ise, "Galayı görene kadar öldürüldüğümü bilmiyordum" yanıtını verdi. Asıl dikkat çeken şey ise oyuncunun bu filmden aldığı para oldu.

Dünyanın en büyük film serilerinden birinde görünmenin büyük paralar getireceğini hayal edersiniz, değil mi? Ancak durum hiç de düşündüğünüz gibi değil. Beadman'a o dönem rol için toplam 90 Sterlin ve ailesiyle birlikte prömiyeri izlemek için bilet verilmiş. Hayranlarına bu itirafı yapan Beadman, Yıldız Savaşları'nın kendisine popülerlik kazandırdığını ancak bunun o dönemlerde can sıkıcı bir durum olduğunu söyledi.

