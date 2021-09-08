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Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı! "Olmadım! Aşı maşı olmayacağım"

08.09.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aşı karşıtı açıklamaları sonrası, 18 Eylül'de vereceği konser iptal edilmişti. Tilbe, bugün çıkan 'aşı oldu' haberlerini sosyal medyadan yalanladı.

Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı! "Olmadım! Aşı maşı olmayacağım"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe, aşı olduğu iddialarını yalanladı.

Aşı yaptırmadığı için Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürülmüştü.

Sık sık Koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

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Fikrini değiştirdiği ve aşı olduğu iddia edilen Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Olmadım aşı maşı olmayacağım" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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