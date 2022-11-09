Yıldız Tilbe'den hayranlarını üzecek karar! Veda etti

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra mavi tik hesaplı olanlar aylık 8 dolar ödeyeceğini açıkladı. Ünlülerden tepkiler gecikmezken bir tepki de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurarak hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu.

"BAZILARI HİÇBİR ŞEYDEN UTANMIYOR"

Yıldız Tilbe Twitter'dan yaptığı açıklamada, Instagram'a geçeceğini Twitter hesabını kapatacağını duyurdu. "Twitter artık bir kişininmiş" diyerek Elon Musk'ı işaret eden ünlü şarkıcı "İçerikler ahlaksızca belirleniyor. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden" dedi.

