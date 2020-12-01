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Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

01.12.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 'Devlet beni suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir; ülkemi, soyumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz; ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum! Ben devlet için değil devlet benim içindir.' sözleri tartışma yarattı.

Sosyal medya hesabından koronavirüs önlemleri ve aşının ücretsiz olmasıyla ilgili ardı ardına paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BEN DEVLET İÇİN DEĞİL, DEVLET BENİM İÇİNDİR"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Tilbe, "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir; Adımı, ülkemi, soyumu  kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz. Ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir.

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"ÖLÜM SİZDEN ÖNCE GELSİN, SİZDEN İYİDİR"

Bedavaymış aşılar, ekmeği bedava yapın, ilaçlar hastaneler bedava olsun evsizlere bedava ev verildin, kimin neye ihtiyacı varsa bedava olsun, insan üç gün bile olsa rahat yaşasın, bedava aşıymış, böyle iyilik görmedim, ölüm sizden önce gelsin sizden iyidir.

"KOYUN MUYUM BEN KULAĞI KÜPELENEN"

Dünyada silahlı savaşlar birden durdu, cephe değişti insan oldu, ilaçlar da silah oldu, niye vurdurayım kendimi, koyun muyum ben sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen, ya da kuş muyum kameralı çip takılmış nereye gidersem görünen, ya da fare miyim üstümde ilaçlar denenen.

"KENDİMİN EFENDİSİ BENİM"

Benim kimseye saygısızlığım yok hiçbir kişi ya da kurumun karşısında değilim. Allah bana da az da olsa akıl vermiş kendi kendimin efendisi benim. İstemediğim hiçbir şey yasa ya da kurumlarca devlet eliyle de olsa dayatılamaz, bireyin huzurunu bozmak değil sağlamak devletin hakkıdır." açıklamaları büyük tartışma yarattı.

tilbge


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