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Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak açıklama! 'Görücü usulü en güzeli'

06.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Önceki gün Lerzan Mutlu'nun canlı yayınına konuk olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, evlilikler hakkında tartışma başlatacak bir çıkışta bulundu. Kadınların kendi düşüncesiyle seçtiği erkeklerin doğu olmadığını söyleyen Tilbe, "Görücü usulü evlenmek en güzeli" dedi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe önceki gün UçanKuş TV'de yayınlanan "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk oldu. Tilbe, program esnasında çocukluğunda yaşadıklarını, babasıyla olanları ve evliliğe bakış açısından bahsetti.

"GENÇKEN KAHVEHANENİN ÖNÜNDEN YÜRÜRKEN HERKES DIŞARI ÇIKARDI"

Gençlik yıllarında babasıyla yaşadığı sorunlardan bahseden Yıldız Tilbe, "Kendimi bildim bileli hep şarkı söyledim. Rahmetli babam, inancından dolayı kızardı. Babam, saçımdan tutar düğünlerden eve getirirdi. Bir yürürdüm, bütün Gültepe, Mersinpınar kahveleri dışarı çıkardı. Babam da kahvenin içinde olurdu. Ardından dışarı çıkıp ben önde, o arkada kovalardı. Hemen kendimi odama kilitlerdim. Annem 'Ne olmuş' der, babamsa 'Bu beni rezil ediyor' derdi. Güzeldim, fıstık gibiydim. Ben hayatta hiçbir şeyi doya doya yapmadım, şarkı söylemek hariç. Fakat babam çok iyi bir insandı" dedi.

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"GÖRÜCÜ USULÜ EVLENMEK EN GÜZELİ"

Kadınların erkek seçerken doğru kararı alamadığını söyleyen şarkıcı, "Kadınların kendi düşüncesiyle seçtiği erkek genelde doğru olmuyor. Görücü usulü evlenmek en güzeli" ifadelerini kullandı. Yıldız Tilbe, program esnasında aşkın tanımını ise şöyle yaptı: "Aşk, 'o mutlu olsun' diye ondan vazgeçebilme gücüdür. Ama kimse öyle değil ki... Bir insanla bakışıyorsun sonra kendini, senin sahibin sanıyor. Bir kere birlikte oluyorsun, tamamen ona aitsin sanıyor. Oysa öyle bir şey yok ki... Sevmek, vazgeçebilmektir. Sevmek, asmak, kesmek, vurmak, kırmak değildir. Seksin adını, aşk koydular. Oysa seks, aşk değil ki hayvani bir şeydir. Ama sevmek rahmani bir şeydir."Yıldız Tilbe'nin kadınlar hakkında söyledikleri hemcinslerini sinirlendirdi. Görücü usulünü destekleyen şarkıcı, kadın takipçilerinden tepki yağdı.

"ŞARKILARIM YAŞLARIMI ANLATIYOR"

Yıldız Tilbe, "En özel aşk şarkınız hangisi?" sorusuna "Bir sürüsü çok özel şarkım var. Biri 17, biri 30 yaşımın ağrılarını anlatıyor. Birinde 25 yaşım var, öbüründe 40-50 yaşım... En sonda da 55 yaşım var. Yani hiçbirinden insan vazgeçemiyor, beş parmağın beşi gibi... Her biri içsel olarak başka dönemlerimi anlatıyor" cevabını verdi.

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