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Yıldız Tilbe imajıyla dikkat çekti! Asker tıraşı oldu

09.06.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çeken Yıldız Tilbe imaj değiştirdi. Yıldız Tilbe asker tıraşı yaptırdığı saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Yıldız Tilbe imajıyla dikkat çekti! Asker tıraşı oldu

Hem şarkıları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yıldız Tilbe, daha önce Kıbrıs konserinde saçlarıyla ilgili "Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissestim. hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Ben de kestim. Kına da yaptım" demişti.

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Şarkıcı şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde vasiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Tilbe asker tıraşı oldu.

Ekran Alıntısı

Saçlarını kısacık kestiren Yıldız Tilbe'nin "Asker arkadaşım" diye paylaştığı imajına takipçileri yorum yağdırdı.

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Yıldız Tilbe sosyal medya

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