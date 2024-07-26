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  4. Yıldız Tilbe'nin ekonomi yorumu yeniden gündem oldu! İşçi, memur ve emekli maaşı önerisi şoke etti

Yıldız Tilbe'nin ekonomi yorumu yeniden gündem oldu! İşçi, memur ve emekli maaşı önerisi şoke etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 08:27
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Sahne şovları, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile sık sık sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe bu defa ekonomi yorumuyla gündem oldu. Ünlü ismin işçi, memur ve emekli maaşı önerisi herkesi şaşırttı.

MYNET-Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana, Çat Kapı gibi birçok şarkıyla büyük hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Her adımı ve her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa ekonomi yorumuyla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe'nin 'işçi ve memurların maaşı 200 bin olsun, emeklilerin 150 bin olsun. Meyve ve sebze sabit kalsın, zam almasın, herkes yesin içsin keyfine baksın.' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

yıldızz

YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının bu yorumu birçok kez paylaşılırken sosyal medyada 'abla Cumhurbaşkanı ol be', 'kafa pırıl pırıl', 'en güzel ekonomi yorumu' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yıldız Tilbe
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