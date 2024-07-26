Yıldız Tilbe'nin ekonomi yorumu yeniden gündem oldu! İşçi, memur ve emekli maaşı önerisi şoke etti

MYNET-Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana, Çat Kapı gibi birçok şarkıyla büyük hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Her adımı ve her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa ekonomi yorumuyla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe'nin 'işçi ve memurların maaşı 200 bin olsun, emeklilerin 150 bin olsun. Meyve ve sebze sabit kalsın, zam almasın, herkes yesin içsin keyfine baksın.' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının bu yorumu birçok kez paylaşılırken sosyal medyada 'abla Cumhurbaşkanı ol be', 'kafa pırıl pırıl', 'en güzel ekonomi yorumu' şeklinde yorumlar yapıldı.