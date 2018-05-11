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Yıldız Tilbe'nin şarkısını 2014'te o siyasi kullanmış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

"Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur" diyen Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" şarkısının 2014'te Mustafa Sarıgül'ün seçim çalışmalarında kullanıldığı ortaya çıktı.

Yıldız Tilbe'nin şarkısını 2014'te o siyasi kullanmış!

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin “Kandıramazsın Beni” şarkısını muhalefetin seçim çalışmalarında kullanması için izin verdiği iddia edilmişti. Tilbe bu iddialara sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir . ben siyasetin hiçbir tarafında yokum , olmadım .şarkılarımda olmadı olmayacak , Memleketim için herşeyin hayırlısını dilerim herzaman . hepsi bu. şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız ,bilinki haberim ve iznim yoktur ,,daha ne diyim ) hiçbir partiyi tutmuyorum ,Allah memleketimiz için hayırlısını nasip etsin her zaman ,ülkemize birlik huzur versin rabbim herşeyine. Syasetten nefret ederim” diye yanıt verdi.

SARIGÜL 2014'TE KULLANMIŞ

Ancak, aynı şarkının 2014 yılında Mustafa Sarıgül'ün seçim çalışmalarında "Durduramazsınız Beni" uyarlamasıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Sarıgül'ün o dönemde kullandığı resmi seçim şarkısı, " Zamanı Geldi" isimli parça.Asya Uçar tarafından seslendirilen şarkının sözleri Yunus Taşkın tarafından uyarlanmış.


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Yıldız Tilbe seçim şarkısı kandıramazsın beni

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