Yıldız Tilbe paylaştı: ABD ne güzel oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika'daki olayları değerlendirdi.

Tilbe, paylaşımında, "Amerika ne güzel oldu. Daha güzel olmasını diliyorum. Ve başka ülkeleri dağıtan bütün ülkelere aynı ve daha yüksek benzerlikler diliyorum. Allah iyileri ve masumları her yerde korusun yardım etsin. Dünyada iki millet var. Biri iyilik milleti diğeri de kötülük milleti. Allah iyilere masumlara yardım etsin. Kötüleri de kendi kötülükleriyle yok etsin inşallah" ifadelerini kullandı.





