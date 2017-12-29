Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe küslüğü son buldu! Yaklaşık 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı.

Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı.

Yıllar sonra beklenen hamle Yıldız Tilbe’den geldi. Akşam Life'da ye alan habere göre; şarkıcı Tilbe, geçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe’nin Kanlıca’daki evine gitti. Tilbe, bu hamlesiyle minik serçenin gönlünü almayı başardı.

İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi

Uzay Heparı, 1993 yılında tasarımcı Zeynep Tunuslu ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten 'Kanat' adında bir oğlu olan Heparı, 1994 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

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