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Yıldız Tilbe Sezen Aksu’ya kedi hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Müzikteki başarıları kadar hayvanseverliği ile de tanınan Yıldız Tilbe, 25 yıl sonra barıştığı Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu’ya kedi armağan etti.

Yıldız Tilbe Sezen Aksu’ya kedi hediye etti

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile ilgili Twitter’dan “Kedi annesini buldu” notuyla bir fotoğraf paylaştı.

25 yıl boyunca küs kalan ikili, bundan 2 yıl önce barışmıştı.

yildiz-tilbe-sezen-aksu

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