Yıldız Tilbe Sezen Aksu’ya kedi hediye etti

Y\u0131ld\u0131z Tilbe, Sezen Aksu ile ilgili Twitter\u2019dan \u201cKedi annesini buldu\u201d notuyla bir foto\u011fraf payla\u015ft\u0131.\n25 y\u0131l boyunca k\u00fcs kalan ikili, bundan 2 y\u0131l \u00f6nce bar\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERAile boyu tatil!Sadece kal\u00e7alar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131! Soka\u011fa da t\u00fclle \u00e7\u0131kt\u0131Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 Dokuz Do\u011furuyor nerede \u00e7ekildi?
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