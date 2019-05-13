MAGAZİN

Yıldız Tilbe, yanlışlıkla konser ücretini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 09:24 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı. Programlardan kazandığı ücretlerin ortaya çıktığını fark eden Tilbe, paylaşımını kısa sürede sildi.

Yıldız Tilbe, yanlışlıkla konser ücretini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Yıldız Tilbe, dün yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Özel hayatındaki her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı, dün konser ücretlerinin göründüğü iş takvimini paylaştı.

ALDIĞI ÜCRETLER DUDAK UÇUKLATTI

Mütevazi halleriyle tanınan Tilbe'nin aldığı sahne ücretleri ise adeta dudak uçuklattı. 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahne alan Tilbe'nin geceden 350 bin TL aldığı ortaya çıktı.

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ANINDA KALDIRDI

Konserlerinden kazandığı tüm ücreti paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi. Şarkıcının aldığı ücretleri gören hayranları ise "Dün ki sanatçıların bu fiyatlardan daha fazla kazandığı camia Yıldız Tilbe dinlemenin bedeli bırakın da bu olsun", "Diğerleri kazanacağına Yıldız kazansın hak ediyor" gibi yorumlar yaptı.

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Yıldız Tilbe Yıldız Tilbe kazancı

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