MAGAZİN

Yıldız Tilbe'yi kızdırdılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 19:56 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe, gittiği 5 yıldızlı termal otele sosyal medya hesabı Twitter'dan sert yorumlarda bulundu.

Yıldız Tilbe'yi kızdırdılar

Yıldız Tilbe, 5 yıldızlı bir termal otelin odalarında termal su olmamasından dolayı takipçilerine dert yandı.

"BEN MECBURMUYUM?"
Tilbe'nin twitter hesabından, "Termal otellerin odalarında termal su yok. Termal suyu havuza koymuşlar herkesi aynı havuza dolduruyorlar. Odalarda su yoksa adı niye termal otel? Hayret bişey!

Ben mecburmuyum herkesle aynı havuza girmeye. Yaram var, berem var, denize mi giriyoruz? Hayret bişey. Belki gece yıkanıp yatıcam. Suya girerken ayrı çıkınca ayrı sürmem gereken ilaçlar olabilir. Bir termal otelin odasında nasıl termal su olmaz.Koca memlekette odasında termal su olan termal otel yok" diyerek isyan etti.

Şarkıcı takipçileri tarafından destek aldı.

İşte Yıldız Tilbe'nin o paylaşımları...

yildiz ic

PARTNERÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleriÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleri
'Hayatımda kimse yok''Hayatımda kimse yok'
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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe termal otel

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