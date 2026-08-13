Yıldızlar adeta o yaylaya yağdı! Görmek isteyen oraya akın etti

Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda düzenlenen gökyüzü etkinliğinde çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Özellikle Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyen katılımcılar, ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgede gökyüzünü teleskoplar ve çeşitli ekipmanlarla takip etti. Etkinliğe Denizli'nin yanı sıra İstanbul ve Kütahya gibi farklı illerden de vatandaşların katıldığı görüldü. Aileleri ve arkadaşlarıyla yaylaya gelen katılımcılar, gece boyunca yıldızları ve Samanyolu'nu gözlemleme fırsatı buldu.

"TOPUKLU YAYLASI EN KARANLIK BÖLGELERDEN BİRİSİ OLDUĞU İÇİN GÖKYÜZÜNÜ İZLEMEK İÇİN BURAYI TERCİH ETTİK"

Etkinliğe üçüncü kez katıldığını belirten fotoğraf sanatçısı Özge Aslankara, her yıl katılımın artmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Aslankara, "Kendim zaten fotoğrafçıyım. Ethem Hocayla gökyüzü şenliklerinin bana büyük katkısı oldu.

Arkadaşlarımızla birlikte geliyoruz. Perseid meteor yağmurunu seyretmek için buradayız. Burası en karanlık bölgelerden birisi olduğu için burayı tercih ettik" dedi.

Etkinliğe ilk kez katılan Kansu Deniz ise uzun süredir gökyüzü şenliğini takip ettiğini belirtti. Ailesi ve yeğenleriyle birlikte Topuklu Yayla'ya geldiğini söyleyen Deniz, "Bu sene gelmek nasip oldu. Büyün yiğenlerimi ve ailemi alarak buraya geldik. Muazzam güzel, harika bir etkinlik. Amatör düzeyde gökyüzünü takip ediyorum ve çok merak ediyorum" diye konuştu.

İlk kez Perseid meteor yağmurunu gözlemleyen Esila Kutluay da gördükleri karşısında hayretini dile getirerek, "Çok güzeldi. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Etkinliğe dayısıyla birlikte katılan Arda Kutluay da gökyüzünü ilk kez bu şekilde gözlemlediğini belirterek organizasyonun çok güzel olduğunu söyledi.

"HAYATIMDA İLK KEZ BU KADAR YILDIZ GÖRDÜM"

Öykü Derindeniz de Topuklu Yayla'daki atmosferden etkilendiğini belirterek, "Hayatımda ilk kez bu kadar yıldız gördüm. Buradan bütün gökyüzünü görebiliyorum. Samanyolu'nu görüyoruz ve harika gözüküyor" dedi.

"HERKESE BURAYA GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Kütahya'dan yaklaşık 6 saatlik yolculuğun ardından ailesi ve arkadaşlarıyla gelen İhsan Erdeğer ise gökyüzü gözleminin kendisini heyecanlandırdığını belirtti. Erdeğer, "Üç kere yıldız kayması seyrettik. Çok büyük coşku var burada. Aynı zamanda Ethem hocanın anlattıklarıyla yıldızlarla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

İstanbul'dan etkinliğe katılan Tuncay Gençel ise amatör olarak gökyüzü gözlemiyle ilgilendiğini belirterek, karanlık bölgelerin gezegen ve gök cisimlerini gözlemlemek açısından önemli olduğunu söyledi.

Gökyüzü tutkunları, gece boyunca Topuklu Yayla'nın eşsiz manzarası eşliğinde Perseid meteor yağmurunu izleyerek unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır