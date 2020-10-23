Yıldızlar geçidi! Netflix müzikali The Prom’dan ilk fragman!

The Prom müzikalinden ilk fragman gün yüzüne çıktı. Ryan Murphy’nin yönetmenliğini üstlendiği film, Netflix için Broadway’den uyarlandı.

Filmin yıldızlar geçidinde oluşacan olan oyuncu kadrosunda Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Andrew Rannells ve Kerry Washington gibi oyuncular bulunuyor. Netflix, tanıtımı "11 Aralık'ta Netflix sizi bu yıl yapamadığınız The Prom (Balo)'a götürecek" sloganıyla yaptı.

THE PROM, BROADWAY MÜZİKALİNDEN UYARLANDI

“The Prom”, 2018 yılında sahnelenmeye başlanan bir Broadway müzikali. Müzikleri Matthew Sklar ve sözleri Chad Beguelin'e ait olan Jack Viertel'in orijinal konseptine dayanıyor. Hikâye, lise balosuna kız arkadaşıyla gelmesi yasaklanan lezbiyen bir öğrenciye yardım için muhafazakâr bir kasabaya yolculuk eden dört Broadway oyuncusunu konu ediniyor. Müzikal, altı dalda Tony Ödülü'ne aday gösterildi. Adaylıklar arasında en iyi müzikal, en iyi orijinal müzik ve başrol oyuncusu kategorileri bulunuyor.

The Prom, 11 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.