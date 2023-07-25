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  4. Yılın aşk bombası! Ünlü oyuncu Alina Boz’la olan aşkını ilan etti

Yılın aşk bombası! Ünlü oyuncu Alina Boz’la olan aşkını ilan etti

25.07.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın aşk bombası belgelendi. İşletmeci Umut Evirgen ünlü oyuncu Aline Boz ile karesini Instagram hesabında paylaştı. Alina Boz, uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu ancak çift geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Alina Boz ayrılığın ardından daha önce birçok ünlü isim ile adı anılan Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

Alina Boz, 4 yıldır beraberlik yaşadığı Mithat Can Özer ile nikah masasına gitmesi beklenirken ayrılık haberi ile şaşırttı. Sürpriz ayrılığın ardından Alina Boz yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncunun adı İşletmeci Umut Evirgen ile ak dedikodularına karışmıştı. Umut Evirgen yılın aşk bombasını belgeledi.

YILIN AŞKI BELGELENDİ

Alina Boz ve 4 yılık sevgilisi Mithat Can Özer'den evlilik haberi beklenirken ayrılık kararı gelmişti. Herkesi şşaırtan çift yollarını ayırdı.

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İşletmeci Umut Evirgen geçtiğimiz aylarda Alina Boz'u takibe alarak yorumlar atmaya başladı.

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Evirgen ve Boz geçtiğimiz gün bir mekanda takipçilerine yakalanmış ve aşk dedikoduları konuşulmaya başlamıştı.

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Umut Evirgen yeni aşkı Alina Boz ile kameralar karşısına geçerek poz verdi. Evirgen, bu pozunu Instagram hesabında paylaşarak ilanı aşk etti.

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Umut Evirgen bugüne kadar güzel oyuncular Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun gibi aşklarıyla manşetleri süslemişti.

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