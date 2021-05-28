Yılın dizisinden haber var! Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Uğur Güneş'ten heyecanlandıran paylaşım

Tüm diziler yavaş yavaş sezon finaline hazırlanırken, yeni sezonun iddialı dizilerinden de haberler gelmeye başladı. Hazırlıkları uzun süredir devam eden "Kanunsuz Topraklar" da yeni sezonun en iddialı dizileri arasında olacak. Dev bir oyuncu kadrosuna ve usta bir teknik ekibe sahip olan dizi, Zonguldak ve İstanbul'da geçen bir dönem hikayesini anlatacak. Dizinin başrollerinde rating rekortmeni dizi "Bir Zamanlar Çukurova"dan ayrılan Uğur Güneş ve yeni biten "Ramo" ile ekranda fırtınalar estiren Esra Bilgiç var. 1940'lı yıllarda geçen bir aşk hikayesini, madencilikle birlikte ele alan "Kanunsuz Topraklar"ın yönetmeni usta isim Faruk Teber, senarist ise başarılı kalem Zülküf Yücel.

Yıldızlarla dolu bir kadro

"Kanunsuz Topraklar" dizisinin oldukça geniş bir oyuncu kadrosu var. Son olarak, "Çukur"un sevilen oyuncusu Necip Memili'nin katıldığı ekipte Murat Daltaban, Ali Erkazan, Kaan Taşaner, Mine Teber, Eylül Su Sapan, Hazar Motan ve Serdem Paçal gibi isimler var. Davut ve Gülfem'in aşkını anlatan dizi, bir yandan da maden işçilerinin ve maden patronlarının hayatını ele alacak. Gülfem bir maden şirketi patronunun kızıyken, Davut da bir maden işçisinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak.