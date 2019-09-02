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Yılın en iyi erkek futbolcusu adayları Ronaldo, Messi ve Van Dijk

FUTBOL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

FIFA, 2019 yılının en iyilerine verilecek ödüller için finalistleri açıkladı. Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için adaylar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Virgil van Dijk...

Yılın en iyi erkek futbolcusu adayları Ronaldo, Messi ve Van Dijk

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolda 2019'un "en"lerinin belirleneceği "Yılın En İyileri Ödülleri" için aday sayıları 3'e düşürüldü.

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) ve Virgil van Dijk (Liverpool), aday listede son 3'e kalan isimler oldu.

Kadınlarda en iyi futbolcu ödülünün adayları Olympique Lyon'dan Lucy Bronze, Orlando Pride'dan Alex Morgan ve Reign'dan Megan Rapinoe olarak belirlendi.

Erkeklerde yılın teknik direktörü ödülünün finalistleri arasında Josep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) ve Mauricio Pochettino (Tottenham) yer aldı.

FIFA Puskas Ödülü için ise Barcelonalı Messi'nin İspanya liginde Real Betis'e, River Plate'ten Juan Fernando Quintero'nun Arjantin liginde Racing Club'a ve Debrecen'den Daniel Zsori'nin Macaristan liginde Ferencvaros'a karşı kaydettiği gol, birincilik için yarışacak.

Ödüllerin sahipleri, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek törende açıklanacak.

Ayrıca kadın futbolunda yılın teknik direktörü, erkek ve kadın futbolunda yılın kalecisi ile yılın 11'inin seçileceği törende, FIFA Taraftar ve Fair Play Ödülleri sahiplerini bulacak.

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fifa cristiano ronaldo lionel messi Virgil van Dijk

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