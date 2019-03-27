Yılın 'En kötü Tasarımı Ödülü'ne sahip 19 restoran!

Bu tasarımların hangi akla mantığa dayanarak yapıldığı gerçekten insanı uzun ve derin düşüncelere sevk ediyor. İşte yılın 'En Kötü Tasarımı Ödülü'ne sahip 19 ilginç restoran! Peki siz bu restoranlarda yemek yer misiniz?

1. Öğrenci yurdundaki ranzaları andıran bir tuhaf kafe...

2. Tüm zamanlarda katlanmadan bırakılması daha iyi olacak bir menü...

3. Ürkütücü bir kafe ismi: "Jessica'nın Ailesini Ye"

4. Tam olarak ne olduğu anlaşılamayan bir "Hoşgeldin Yazısı"

5. İştah kesen bir tablo!

6. Bir anatomi ve fizyoloji ders kitabı için bile fazla olan bu resmin restoranda işi ne?

7. Bu kasede yemek yemek zor olsa gerek...

8. Yıldız bakımından sınıfta kalan bir hamburgerci

9. Çok talihsiz bir kolaj...

10. Bir kaç kadehten sonra okumak zor olsa gerek...

11. İki farklı mutfağı olduğunu ancak bu kadar saçma anlatabilirdi!

12. Danışmadaki kızla bütünleşen bir masa...

13. Kirli görünen tabaklar, yanlış bir seçim olmuş...

14. Kimler ineğin gözünde fotoğraf çektirmek ister?!

15. Burada hizmet mizmet hiç bir şey yok sanırım...