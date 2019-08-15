Yılın futbolcusu için Ronaldo, Messi ve Van Dijk yarışacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-19 sezonunda Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün adaylarının sayısı, ikinci tur oylamasının sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.
UEFA üyesi 55 ülkeden gazeteciler ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktörün seçtiği listeye, Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk girdi.
Ödülün kazananı, 29 Ağustos'ta Monaco'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.
Bu sezon 9. kez verilecek ödülü daha önce 3 kez Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017), 2 kez Lionel Messi (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta (2012), Franck Ribery (2013) ve Luka Modric (2018) kazanmıştı.
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