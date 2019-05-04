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Yılın sadece 15 günü açıyor! Koruma altına alındı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.05.2019 19:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki Engizek Dağları'nda yetişen ters laleler, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando timleri tarafından korumaya alındı.

Yılın sadece 15 günü açıyor! Koruma altına alındı

Anadolu'da hüznün sembolü olan ağlayan gelin olarak da anılan ters laleler, Engizek Dağları'nda çiçek açtı. Yılın sadece 15 günü çiçek açtığı bilinen ters laleler, jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı.

JANMAR

JANDARMA SIK SIK KONTROL EDİYOR

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve her yerde yetişmediği için insanlar tarafından yerinden sökülüp evlerine götürülen ters laleleri korumaya alan jandarma asayiş ve komando timleri, ağlayan gelinleri sık sık kontrol ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Engizek Dağları ters lale ağlayan gelin

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