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Yılın takası gerçekleşebilir! Diagne yerine İrfan Can Kahveci...

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yeni sezona Gaziantep FK ve Başakşehir galibiyetleriyle giriş yapan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızlı takımın, son şampiyon Medipol Başakşehir'e flaş bir takas önerisinde bulunduğu iddia edildi. Diagne'ye karşılık İrfanc Can Kahveci! İşte detaylar...

Yılın takası gerçekleşebilir! Diagne yerine İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'de yılın takası için Galatasaray ve Başakşehir yönetimleri pazarlık masasına oturdu.Gol yollarında ciddi sıkıntılarla sezona başlayan son şampiyon, Mbaye Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray yönetimine başvurdu. Sarı-kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmeden Senegalli forveti bırakmayı düşünmediklerini belirtirken, sürpriz bir karşı atakla, "İrfan Can'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz" cevabını iletti.

Kısa süre önce Sevilla'nın da gündemine gelen İrfan Can Kahveci'yi yüksek bir bonservis bedeli dışında yollamak istemeyen Başakşehir cephesi, düşünmek için süre isterken, takas teklifine Ryan Babel'in de eklenmesi seçeneği gündeme geldi.Operasyon gerçekleşirse, hem Başakşehir hücumdaki sıkıntısını çözmüş olacak hem de Galatasaray uzun süredir aradığı orta saha oyuncusuna kavuşacak.Göksel Gümüşdağ ile Abdurrahim Albayrak arasında bir görüşme daha olması bekleniyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gerek yok orta sahamız iyi zaten avrupa icin falcao ya bir yedek yeter de artar
Ali Koç emre abiyi bir başakşehir e yollar mısın lütfen
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