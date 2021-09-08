Yıllar Ali Atay'a acımamış! Son Yaz'ın Savcı Selim'i tanınmaz halde

Kadrosunda Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisinde Selim Kara karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ali Atay'ın, yıllar önceki görüntüsü sevenlerini şaşırttı. Bir kek reklamında ünlü oyuncu İlker Ayrık'la rol alan Atay'ın saçları ve fazla kiloları dikkat çekti. İşte o görüntüler:

ALİ ATAY KİMDİR?

Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde Rize'de doğdu. 1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Ali Atay "Şapkadan Babam Çıktı" adlı dizide başarısız illüzyonist Maksut’u oynamıştır. TRT'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı Mecnun Çınar karakteriyle çok büyük bir başarı yakalamıştır. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen ve Star TV'de yayınlanan Ben de Özledim dizisinde kendini oynamıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.

2014 Haziran'ında ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı sinema filminin çekimlerine başlamıştır. Atv'de yayınlanan Mutlu Ol Yeter adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.

2017'de BluTV üzerinden yayınlanan, Türkiye'nin ilk online dizisi Masum'da; Haluk Bilginer, Nur Sürer, Okan Yalabık gibi isimlerle başrolü paylaşmıştır. Türkiye'nin, 90. Akademi Ödülleri için aday gösterdiği Ayla filminde Ali Astsubay karakterini canlandırmıştır.

Aksiyon komedi tarzındaki Ölümlü Dünya filminin yönetmen koltuğunda yer almıştır. Aynı yıl Nuh Tepesi filminde başrol oynamıştır. 2019 yılında gerçek bir hikâyeden uyarlanan Türk İşi Dondurma filminde rol almıştır. Aynı yıl yine yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü filmi vizyona girmiştir.

ALİ ATAY ÖZEL HAYATI

2008-2013 yılları arasında Ebru Cansız ile evli kalan Ali Atay, 2019 yılında meslektaşı Hazal Kaya ile dünyaevine girdi. Kaya ve Atay çiftinin, Fikret Ali adında bir erkek çocukları bulunuyor.

SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Akgün, kirli bir dünyanın içinde büyüyen bir gençtir. Onun yolu beklenmedik bir zamanda idealist bir savcı olan Selim Kara ile kesişir. Akgün'ün hapishaneden olan babası Selçuk Taşkın, oğlunun savcının koruması altına alınması karşılığında karşılığında Kara'nın suç örgütünü çökertecek davasında tanıklık yapacağını söyler. Tam da bu sırada ailevi sorunlarıya boğuşan Selim, Akgün'ü Çeşme Adalet Sitesi’nde yaşayan ailesinin yanına götürmek zorunda kalır. Ancak Akgün'ün ailenin içine girmesi, herkesin hayatının değişmesine neden olur.



